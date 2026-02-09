Deportes

Este es el otro colombiano que fichó Minnesota United, además de James Rodríguez: “Va a marcar mi carrera”

Son tres colombianos en el Minnesota United esta temporada en la MLS.

William Horacio Perilla Gamboa

9 de febrero de 2026, 6:51 p. m.
James Rodríguez y Mauricio González.
James Rodríguez y Mauricio González. Foto: Oficial Minnesota y Tolima

James Rodríguez le da sustancia a la MLS y ya todo está listo en el Minnesota United. La semana pasada fue presentado como el jugador estrella de este club y desde ese momento el volante colombiano se ha movido como en casa, yendo a partidos de la NBA y compartiendo con las estrellas de los Timberwolves.

Cabe recordar que James Rodríguez firmó un contrato corto hasta el Mundial 2026 (seis meses), con posibilidad de renovar hasta el próximo diciembre, dependiendo de los objetivos en la MLS. A sus 34 años de edad y considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Colombia, su futuro estaba cargado de interrogantes desde la salida del Club León en la Liga MX.

Finalmente, James aterriza en el fútbol estadounidense en un equipo lleno de expectativas que va por su primer título en la historia de la MLS. Minnesota United tiene al cucuteño como su futbolista de más renombre, donde también hay dos colombianos, uno de ellos recién llegado desde el Deportes Tolima.

El 4 de enero fue el día en que Mauricio González firmó con Minnesota United procedente del Tolima. Este jugador es un hábil extremo que seguramente será clave en el ataque con James. Fue formado en el Inter de Palmira y tiene 21 años de edad. En sus palabras, dice que estar al lado del capitán de la Selección Colombia será como un sueño hecho realidad.

Mauricio González jugará en el Minnesota United

“La expectativa es competir, primero. No sé mucho con qué me voy a encontrar, pero tengo muchas expectativas, porque sé que es el 10 de la Selección Colombia, una persona que siempre he admirado y ahora compartir camerino con él y disfrutar con él va a ser algo que va a marcar mi carrera”, declaró Mauricio en diálogo con Caracol Radio.

“Hubo algunos equipos, pero no era fácil salir del Tolima para otro equipo aquí mismo. Estuve cerca Nacional”, agregó el atacante chocoano.

Mauricio y James se unen al Minnesota United donde ya estaba Jefferson Díaz, un zaguero de 25 años de edad, formado en Real Cartagena y jugó en Deportivo Cali, de donde salió transferido al club del norte de Estados Unidos a cambio de un pago por 645 mil euros.

Díaz y González serán fundamentales para que James se sienta más a gusto en Minnesota United y el empuje que puedan darle dentro y fuera de la cancha será fundamental para cumplir los objetivos esta temporada en la MLS.

