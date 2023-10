Este es el plan B que tiene preparado el Inter de Miami para Lionel Messi con la clasificación en la MLS en riesgo

Según las fuentes cercanas al equipo, Messi no estará disponible para el próximo partido contra Chicago Fire y su regreso se espera en el enfrentamiento contra Cincinnati. Sin embargo, si los resultados no son favorables, Messi podría regresar a un Inter de Miami que ya no tiene posibilidades de competir por ningún título, lo que marcaría el fin de la temporada para el equipo, quedando solo un par de partidos por disputar.