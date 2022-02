Estremeció todo Anfield: Hinchada del Liverpool dedica nuevo cántico a Luis Díaz

El romance entre el colombiano Luis Díaz y el Liverpool parece ser más eterno que nunca, el atacante cafetero firmó otra brillante actuación este fin de semana, después de marcar su primer gol en Premier League.

La figura del duelo ante el Norwich City se llevó toda clase de elogios por parte de históricos ingleses, y de los más importantes, sus hinchas que hicieron estremecer a todo el estadio de Anfield con el nuevo cántico dedicado al colombiano.

Te Kop, la grada más emblemática de este escenario, decidió traer a su memoria una canción que ya habían cantado al uruguayo Luis Suárez cuando vistió los colores de los Reds, en este caso, los miles de fanáticos cambiaron el nombre del charrúa por el del guajiro.

“Eh Eh Eh Eh, Luis Díaz”, cantó la afición inglesa después que Díaz saliera ovacionado por todo el estadio ante su brillante actuación en la victoria de los suyos 3-1.

Escuche el cántico dedicado al colombiano

#StandingOvation!



La OVACIÓN DE PIE a Luis Díaz!



Vean cómo ANFIELD se levanta de sus asientos para brindarle un GRAN aplauso al colombiano cuando fue sustituido, para eso lo sacó Klopp!



👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼…



📹 @CarlosVan7

Así narró el Bambino Pons el gol de Díaz

Juan Manuel Pons, conocido popularmente como el Bambino Pons, fue el encargado de relatar el primer gol del delantero guajiro en el balompié inglés y lo hizo con su sello personal, entonando una famosa canción de The Beatles.

El reconocido narrador utilizó el mismo tema musical que cantaba cuando Juan Pablo Ángel marcaba con el Aston Villa hace más de 15 años. Asimismo, llenó de elogios a la nueva joya de la Selección Colombia.

🎶 De Luisi, De Luisi, De Luisiitooo🎶



Seguimos en modo Lucho!



Me cruce al Bambino Pons y le pedí un comentario sobre el partido, el gol y la canción a Diaz!



Cracks ambos, el Bambino y Lucho!



Escúchenlo que no tiene desperdicio: pic.twitter.com/6Ov0WpXWbf — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) February 20, 2022

Récord en Premier

El guajiro ha respondido a la confianza dada por el técnico alemán Jürgen Klopp e incluso ha impuesto nuevas marcas en la historia del campeonato inglés. La anotación que llegó al minuto 81 rompió la mayor secuencia de pases en lo que va de la temporada; un total de 34 toques entre los hombres del Liverpool se dio para que el cafetero culminara la jugada de la mejor manera.

Según la cuenta de Opta, especialista en estadísticas, el debut goleador de Luis Díaz ha logrado grandes cosas. “El gol de Luis Díaz para Liverpool llegó tras una secuencia de 34 pases ininterrumpidos, la mayor cantidad para cualquier tanto de la Premier League esta temporada”.

Al conocerse este impresionante dato, la cuenta de Opta no fue la única en celebrarlo. Los Reds sacaron pecho en sus redes sociales del golazo de su nueva estrella para esta temporada. “𝐖𝐎𝐖 🔥 Una secuencia de 34 pases antes de @LuisFDiaz19 el primer gol de los Rojos ⚽️ Que gol de equipo 🤩”, reseñó la cuenta del Liverpool.

Sentido mensaje

Después de lo que vivió al marcar su primer gol en la Premier League, Luis Díaz aprovechó las redes sociales para expresar con un mensaje su alegría por el debut en las redes inglesas. Así como se ha tenido que adecuar a nuevas ideas de juego, también lo ha tenido que hacer un el idioma de ese país.

Aunque aún no tiene un inglés fluido, ya se arriesga a hacer sus publicaciones en la lengua. “Very happy to score my first goal at my new home”, escribió en su cuenta de Twitter, que en español es “muy feliz de marcar mi primer gol en mi nueva casa”.

En total, durante los 89 minutos que estuvo en el campo de juego, Luis Díaz tuvo 59 interacciones con el balón: 35 pases correctos de 41 para una efectividad del 85 %, cuatro remates, cuatro duelos ganados de 11 y recibió dos faltas.

Ahora, Luis Díaz se alistará para su próximo partido con Liverpool ante Leeds United este miércoles, el cual es válido por la fecha 19 que no había podido disputar. Después podría jugar su primera final en Inglaterra en la Copa de la Liga contra Chelsea, juego que está programado para el domingo 27 de febrero.