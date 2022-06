Exjugador de la Selección Colombia reveló el papel de Néstor Lorenzo en el proceso de Pékerman

La noticia más importante en el ámbito deportivo colombiano se dio en horas de la noche de este jueves -2 de junio-, tras un mar de especulaciones sobre quién sería el nuevo técnico en propiedad de la Selección Colombia. La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que el elegido había sido el argentino Néstor Lorenzo, quien a sus 56 años tendrá su primera oportunidad como técnico en propiedad de una selección mayor.

Todo tipo reacciones ha generado el sonoro anuncio, entre los más importantes han estado las reacciones por parte de la prensa, quienes han buscado intentar proyectar un perfil del argentino, que tuvo un paso firme por la Selección Colombia entre 2012 y 2018 cuando acompañó como asistente a José Pékerman.

A su vez, entre ese análisis de lo que podrá aportar Lorenzo al proceso de la Tricolor, cabe resaltar la posición que tienen los jugadores que durante los seis años del dueto argentino en la raya técnica colombiana pudieron ser convocados, siendo el exjugador de Atlético Nacional Farid Díaz uno de ellos.

El lateral de buen desempeño cuando fue tenido en cuenta y que actualmente ya se encuentra retirado de la práctica profesional, habló con El Alargue de Caracol Radio sobre cómo fue el paso de Lorenzo por el seleccionado cafetero y cuál era la incidencia que mostraba en las decisiones del grupo.

En el caso particular de la relación Díaz-Lorenzo, el ex jugador colombiano dio a conocer cómo fue el argentino con él y reveló algunos detalles en su estadía: “Siempre que fui, estuve en la Selección, siempre fue un apoyo, no solo acá en Colombia cuando nos tocaba jugar, sino previo a la convocatoria. Estuvo en Asunción, hablé mucho con él, conoce mucho el fútbol colombiano, los jugadores colombianos, es una ventaja muy grande”.

A su vez, el lateral fue certero en declarar cuáles son las características del nuevo encargado del banquillo Tricolor y la experiencia que pudo obtener junto a José Pékerman, la cual le ayudará ahora para liderar un grupo en propiedad: “Manejo de grupo, tiene como manejar un grupo, una Selección, estuvo muchos años rodeado de un técnico que ganó muchas cosas con la Selección, que fue Pékerman, debió aprender muchísimo, nos aportó mucho en la zona defensiva, trabajó mucho con él, para mí es una sorpresa también, me enteré hace poco”.

Intentando dar más méritos al trabajo de Lorenzo en el exitoso paso que dejó a Colombia clasificada a dos mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018) seguidos, resaltó: “Él hablaba mucho con todos, cuando eras titular, cuando no lo eras, siempre exigía al máximo, siempre una voz de aliento, él era el que más hablaba, el que más guiaba. Hablé mucho tiempo con él y sé la persona que es y lo que le puede aportar al futbolista para explotarlo más”.

Díaz, también puntualizó sobre los trabajos específicos de Lorenzo en el equipo colombiano, asegurando que no solo era un tema deportivo, sino también, un aporte nato a la parte de la motivación: “Era el que más hablaba con los jugadores, la motivación, en la parte personal, era con quien trabajábamos la defensa y siempre desde que llegué fue una motivación de querer jugar. Como motivador y como que cree en el futbolista colombiano y todo lo que puede dar, es él”.

Finalmente, complemento con el rol que tenía y la incidencia de las decisiones respecto al papel del primero al mando: “Pékerman es el técnico y es el que manda, pero él no tenía eso de hablar con los jugadores, él no hablaba mucho, solamente las órdenes y lo que había que hacer y se hacía, pero estamos hablando del que conoce más a los jugadores, del que les llega”.