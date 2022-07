Falcao rompe en llanto al recordar a su padre y la herencia que le dejó en vida

El 4 de enero de 2019, Radamel Falcao García recibió una de las más duras noticias de su vida: el fallecimiento de su padre.

Sucedió después de que el hombre 61 años se desplomara jugando tenis. De inmediato fue llevado a la Clínica Mar Caribe, de Santa Marta, donde hicieron todo lo posible por salvarle la vida a punta de reanimación.

“Durante 45 minutos realizamos maniobras sin resultado alguno. El paciente fallece a las 9:15 de la noche producto de un paro cardiorrespiratorio”, dijo entonces el médico Genaro Gómez.

Era la segunda vez en menos de seis meses que la familia del ídolo de la selección Colombia enfrentaba una pérdida. Cinco meses antes había fallecido también Herbert King, tío del Tigre, a los 55 años, también por un infarto.

Tras el suceso, Falcao le rinde homenaje constante a su papá en sus redes sociales, sobre todo en fechas especiales.

“Feliz día amado padre. Te extraño mucho. Tus nietos están bien. Siempre te recuerdan; al campeón le encanta el fútbol, te volverías loco viéndolo patear. Seguramente lo hubieras entrenado y acompañado como lo hiciste conmigo. Extraño que me acompañes siempre. Te amo padre”, dijo el pasado 19 de junio en un conmovedor mensaje de su Instagram.

Este 14 de julio, en entrevista con Juan Felipe Cadavid, Falcao no ocultó su tristeza por la ausencia de su ser querido y rompió en llanto.

“Todos los valores que mi papá me enseñó sobre el deporte y la vida, trato de aplicarlos. Estuvo muy pendiente de mí, tuve la fortuna y fue una bendición tener eso de tan cerca en mi casa, esa ética profesional. Me transmitió la pasión y el respeto por el deporte que practico. Cuando veo a mi hijo me ilusiona. Vamos a ver”, respondió llorando Falcao cuando le preguntaron si quiere que Jedidíah, su único hijo varón, sea futbolista.