Federación Colombiana de Fútbol busca segundo rival para la Selección Colombia de Néstor Lorenzo

Además del partido amistoso ya confirmado para el próximo 19 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio DRV PNK STADIUM, de Fort Lauderdale, EE. UU., desde la Federacion Colombiana de Fútbol se trabaja en un segundo rival.

Así se lo confirmó a SEMANA Ramón Jesurún, presidente de la máxima entidad del balompie nacional. “Es así, trabajamos en un próximo rival, pero no es fácil, estamos en tratos sobre ese particular”, dijo el dirigente.

SEMANA conoció que posiblemente el rival sea centroamericano o suramericano.

En cuanto al préstamo de jugadores, hay que tener en cuenta que como no es una fecha FIFA, los clubes, por ejemplo, de Colombia no están obligados a ceder a sus figuras teniendo en cuenta que son finales.

El Leeds al parecer sería la principal piedra en el zapato de Néstor Lorenzo, pues no darían permiso a Sinisterra. Por lo demás, con el término de las ligas y el trámite de las visas se espera tener a la mayoría de jugadores para que no pase lo mismo de la convocatoria pasada en la que no se pudo llamar jugadores como Eduard Atuesta, Juan Camilo Hernandez, entre otros.

“Como se paralizan las ligas en el mundo hay más tolerancia a prestar jugadores”, recalcó Jesurun.

El presidente definió a Néstor Lorenzo que ya suma tres microciclos, uno de arquero y dos de jugadores en general, como “un hombre muy trabajador y profesional. Los microciclos hacen parte de lo que acordamos con el mucho antes de contratarlo”. Dicho amistoso se llevaría a cabo en la semana del 16 al 19.

Finalmente, el presidente habló del papel de la selección Colombia Sub 17 que tendrá su compromiso con Tanzania este sábado a las 6 a.m. “Emocionante y con compromiso por la Selección. Ya con clasificar esta selección hizo mucho”, dijo.

El plan de trabajo de la selección de mayores es una concentración previa antes de viajar a Estados Unidos.

El directivo habló con SEMANA en el marco de la celebración de los 30 años del Gol Caracol, marca que tiene los derechos de las transmisiones de las competencias oficiales y no oficiales de la Tricolor.

En desarrollo...