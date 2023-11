Felipe Melo se le fue de frente a Mbappé por burlarse del fútbol sudamericano; “es un bobo”

Jhon fue más que clave para el título y el torneo en general para Fluminense. Pero no solo Arias fue decisivo en el club brasilero, ya que, otro futbolista clave para la escuadra dirigida por Fernando Diniz fue Felipe Melo, el zaguero central de 40 años. La experiencia de Melo le sirvió de forma considerable al Flu.

Precisamente, Felipe Melo, después de consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América, le ofreció una entrevista al medio TNT Sports . En esta, el experimentado futbolista brasilero no se guardó absolutamente nada y habló de todo. Claramente, hizo hincapié en el título.

Pero además, también aprovechó su espacio para enviarle un claro y rotundo mensaje a Kylian Mbappé, jugador francés que hace algún tiempo expresó que el fútbol suramericano no tiene un nivel muy alto, en comparación con el de Europa. Melo le sacó en cara a Mbappé el título de Argentina en el Mundial 2022.

“ Mbappé para mí es un bobo. Por suerte no tuve que jugar contra él, no sé si suerte para él o para mí ”, manifestó sin tapujos el defensa central que tuvo un paso muy importante por la selección de Brasil.

Las declaraciones de Felipe Melo no tardaron en hacerse viral en las diferentes redes sociales, en especial en la plataforma X, antes Twitter. Hasta el momento Kylian Mbappé no le ha respondido al jugador brasilero y muchas personas no creen que lo haga.