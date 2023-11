¿Piqué vs Real Madrid? Así atacó el exfutbolista al club ' Merengue’

“Echo de menos la competición y el ambiente del vestuario. Hace un año que no hago deporte porque hacer deporte por hacerlo y sin competir no me va. Pero creo que hice bien y no volvería. Estoy contento de mi carrera y tomé la decisión adecuada. Voy viendo partidos”, confesó al medio en mención, acotando además que confía plenamente en Hernández para sacar a flote el Barcelona.

BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 5: (L-R) Gerard Pique of FC Barcelona, Children of Gerard Pique of FC Barcelona and Sakhira Sasha and Milan during the La Liga Santander match between FC Barcelona v UD Almeria at the Spotify Camp Nou on November 5, 2022 in Barcelona Spain (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images) | Foto: Getty Images