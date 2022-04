Fernando Jaramillo revela descontento de varios clubes del fútbol profesional colombiano | ¿Por qué?

Para los seguidores del fútbol colombiano durante el presente semestre, no es un secreto que el tema arbitral ha perjudicado a varios clubes durante el trámite de algunos compromisos. Razón suficiente para que el presidente de la Dimayor, ente que rige el balompié nacional, se refiriera al tema durante este miércoles en conversación con Blog Deportivo de Blu Radio.

“Del tema arbitral hablamos, pero fue una reunión informal antes de la última asamblea. Un club llevó una propuesta y fue apoyada por otros equipos más. Ellos hablaron con el presidente Jesurún (Ramón) y con otros miembros del Comité Ejecutivo de la FCF sobre el tema”, informó.

Dimayor se comprometió a colaborar con las autoridades para demostrar la transparencia de la organización y sus clubes - Foto: Captura de pantalla - Dimayor

A su vez, hizo énfasis en que varios equipos han referido su malestar y que la Dimayor ha hecho lo suyo para superar estos inconvenientes: “Los esfuerzos con el arbitraje y la capacitación parecen no ser suficientes. Hay un descontento por ese tema entre los clubes. Se ha invertido, no ha sido que no hayan tenido capacitación. Los clubes quieren ver más resultados”.

“Hay preocupación y hay que ver cómo mejorar el nivel técnico de los árbitros. No es que se haya ahorrado, el tema claro es que la FCF ha destinado recursos y debemos darles a los clubes las garantías que ellos se merecen”, complementó.

Por otra parte, dio su opinión sobre el suceso entre las barras de Unión Magdalena y Junior, además de las posibles respuestas de los clubes a las sanciones: “Hay que respetar el debido proceso y me imagino que interpondrán el recurso de apelación, se dijo que lo van a poner, pero no sé si ya llegó el recurso. Revisaremos el tema”.

Finalmente, aseguró que no parece ser suficiente lo aplicado para la seguridad y buscarán alternativas para lo sucedido: “Esto le hace mal al fútbol, en general, no solo a Junior y Unión Magdalena. Hay una comisión para el tema de seguridad en los estadios, pero creo que llegó el momento de tomar decisiones importantes para que esto no se repita. Se toman ciertas decisiones, pero no parecen ser efectivas”.

Dimayor sancionó a Unión Magdalena y Junior

“Artículo 7°. - Unión Magdalena S. A. (”Unión Magdalena”) sancionado con derrota por retirada o renuncia y multa de cuarenta millones de pesos ($40.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 17.ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2022 contra el Club Deportivo Popular Junior FC S. A.”, determina la primera parte.

“Artículo 8°. - Unión Magdalena S. A. (”Unión Magdalena”), sancionado con diez (10) fechas de suspensión de la plaza y multa de quince millones seiscientos mil pesos ($15.600.000), por incurrir en la infracción contenida en los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 17.ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2022 contra el Club Deportivo Popular Junior FC S. A.”, informa la sanción económica para la institución de Santa Marta.

Por su parte, el ente también puso la lupa sobre el cuadro barranquillero e impuso multas, además de la imposibilidad del acompañamiento de la hinchada al estadio Metropolitano de Barranquilla: “Artículo 9.° - Club Deportivo Popular Junior FC S. A. (”Junior”), sancionado con tres (3) fechas de suspensión de la plaza y multa de once millones de pesos ($11.000.000), por incurrir en la infracción contenida en los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 17.ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2022 contra el club Unión Magdalena S. A”.

Así las cosas, las conclusiones finales más importantes son la pérdida de los puntos para Unión Magdalena, las 10 fechas de sanción a la plaza y un total de $45.600.000 que deberá pagar el club como multa económica.

Finalmente, Junior de Barranquilla también tendrá que acogerse a las tres fechas de sanción a la plaza y el pago de $11.000.000.