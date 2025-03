Atlético Nacional ganó el clásico contra América de Cali (1-0) y escaló a la segunda posición de la Liga Betplay 2025-I.

El cuadro verdolaga sigue de idilio con su hinchada, gracias a los buenos resultados que vienen obteniendo desde finales del año pasado.

Además de los títulos, la afición se identifica con el rendimiento de varios jugadores que llegaron para quedarse en la historia del club.

Jorman Campuzano fue uno de los refuerzos del semestre pasado. El volante cesarense llegó a préstamo procedente de Boca Juniors, donde ya no contaba para el cuerpo técnico y estaba relegado al banquillo.

En Atlético Nacional encontró su lugar en el mundo, aunque al inicio no le fue nada bien por la fiesta clandestina en la que se vieron implicados varios jugadores. “Cuando pasó lo de Valledupar, yo organicé, pero no fue como se dice. Si quieren hablar de todo, hoy me desahogo”, dijo a 10Sports.

Jorman Campuzano, jugador de Atlético Nacional | Foto: @nacionaloficial

Nacional visitó Valledupar hace poco en la derrota contra Alianza FC y, coincidencialmente, Campuzano se perdió el siguiente partido contra Fortaleza, en Bogotá.

Hinchas señalaron al jugador de cometer nuevos actos de indisciplina y llegar borracho, sin embargo, esta situación fue desmentida rotundamente por el propio protagonista.

“Un día me va bien, otro me va mal. Se habló ahora que no concentré porque, supuestamente, llegué borracho. No, yo no soy alcohólico. Yo simplemente disfruto con mi hijo, tenía una molestia y llegué con poco entrenamiento, pero la entrega nunca se acaba”, agregó tras el partido contra América.

A pesar de ser descartado contra Fortaleza, Jorman volvió a ser titular en el clásico y salió como una de las figuras del partido.

“Cuando me fui en el 2018 se habló que me fui por plata, cosa que a veces me las guardo. Cuando volví ahora vine por menos plata de la que ganaba allá. Volví a ser feliz”, apuntó.

A mitad de año terminará su contrato y tendría que volver a Boca Juniors, pero guarda la esperanza de que Nacional haga efectiva la opción de compra.

“Siempre respeto a Boca, jugué 150 partidos, entonces, no sé por qué la gente dice que es difícil; son decisiones. Sí viví momentos difíciles, pero no fueron por lo futbolístico; fue cuando perdí un hijo mío, cosa que ustedes no saben. Entonces no quería jugar más al fútbol”, relató el volante cesarense.

Campuzano agregó: “No culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí. A veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a cosas”.

El jugador de 28 años no tiene afán por definir su futuro y prefiere pensar en los compromisos que se aproximan, además de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Feliz, lo estoy disfrutando. Tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar, pero ya viví lo más difícil, que es perder un hijo, ahora de aquí para allá es ganancia. Tengo mis dos hijos, que es el trabajo más difícil para mí, ser el mejor padre”, completó.