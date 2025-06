Figura de Selección Colombia dijo si se va al Real Madrid: destaparon interés y esto contestó

En ese sentido, dejó claro que no irá al Real Madrid , por ahora, porque todo se trató de un rumor de redes sociales. No obstante, y tomando en cuenta sus desempeños, puede que la situación cambie con el pasar de las semanas.

¿AS Roma detrás de Jhon Lucumí?

“En este momento sí; ahora tengo que volver a Bolonia. Tengo contrato ahí y vivo el día a día; no sabemos qué es lo que vaya a pasar, qué es lo que vaya a suceder, pero en este momento mi presente es Bolonia, estoy muy contento también, me han brindado todo, mi familia está bien, está feliz, mi hijo, mi señora y claramente eso me hace estar bien. Sin embargo; no sabemos qué va a pasar, vamos en el día a día y esperamos qué cosa va a suceder”, sentenció Lucumí en diálogo con Gol Caracol.