A un paso de la gloria o del casino. Lando Norris tendrá este domingo la oportunidad de coronarse campeón del mundo de Fórmula 1, pero en el caso de no lograrlo en Catar, se lo deberá jugar todo una semana después en Abu Dabi, en el cierre del campeonato.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen son dos de los aspirantes al título. | Foto: AFP

Nada hacía presagiar, mediada la temporada, que el título de pilotos iba a estar tan disputado o si había alguna duda era cuál de los dos pilotos de McLaren, Norris o el australiano Oscar Piastri iba a conseguirlo, dada la superioridad hasta entonces de los monoplazas papaya.

Pero el desfallecimiento de Piastri, que lleva seis Grandes Premios sin subir al podio (3º en Monza a comienzos de septiembre) y apenas sumados 42 puntos desde entonces, y sobre todo las manos de Verstappen, que ha logrado competir con un auto inferior, ha dejado el desenlace del Mundial para las dos últimas carreras.

24 puntos de ventaja

Incluso Norris creyó tener el objetivo muy cerca cuando acabó segundo el fin de semana pasado en Las Vegas, lo que le daba una ventaja al frente del Mundial de 30 puntos sobre Piastri y 42 sobre Verstappen.

La descalificación de los dos McLaren por irregularidades en el monoplaza redujo la ventaja de Norris a 24 puntos sobre Piastri y Verstappen, con 58 por distribuir como máximo en las dos últimas carreras (25 por cada Gran Premio y otros 8 por la carrera esprint en Catar).

Lando Norris busca su primer campeonato. | Foto: AFP

“Le hemos considerado una amenaza todo el año, incluso cuando estaba con más puntos de retraso”, explicó Norris al referirse a Verstappen este jueves, en declaraciones a la prensa en el circuito de Lusail.

Pase lo que pase el sábado, Norris no podrá ganar el título hasta el domingo ya que, aunque ganase y sus dos rivales quedaran fuera de los puntos, tendría una ventaja de 32 puntos, con 50 en juego aún.

Más allá de los cálculos que se puedan hacer en función de los resultados de unos y otros, las cuentas son claras: Norris será campeón si logra sumar dos puntos más que sus rivales en el global del fin de semana.

Incluso en el caso de que gane el domingo, al británico le sería suficiente llegar a Abu Dabi con 25 puntos de ventaja, ya que aunque no puntuase en la última carrera y uno de sus dos rivales le igualase a puntos, Norris tiene más victorias esta temporada.

Hora y canal para ver el Gran Premio

Viernes 28 de noviembre

Práctica #1

6:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación carrera Sprint

11:55 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

11:55 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 30 de noviembre

Carrera

11:00 a. m. (COL) por Disney+.