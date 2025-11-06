Suscribirse

Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de Brasil, el mundial de pilotos entra en su etapa definitiva

McLaren busca certificar el campeonato de pilotos.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

7 de noviembre de 2025, 2:04 a. m.
El piloto de Red Bull, Max Verstappen, de los Países Bajos, recibe la bandera a cuadros ondeada por el surfista brasileño Gabriel Medina para ganar el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en la pista de carreras Interlagos en Sao Paulo, Brasil, el domingo 3 de noviembre de 2022. (Sebastian Moreira/Pool vía AP)
El piloto de Red Bull, Max Verstappen, de los Países Bajos, gana el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en la pista de carreras Interlagos en Sao Paulo, Brasil de 2024. | Foto: AP

Ya en la recta final de la temporada, el británico Lando Norris, de McLaren, defiende este fin de semana en el Gran Premio de Brasil el liderato del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, tras recuperar el mando con una arrolladora victoria en México.

A falta de cuatro carreras, Norris encabeza la clasificación con 357 puntos, uno más que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri; mientras que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, mantiene vivas sus aspiraciones de ganar su quinto título consecutivo.

Desde el 2021 a esta etapa de la competencia automovilística se le conoce como el ‘Gran Premio de São Paulo’ por el apoyo mayoritario que le ha dado esta ciudad brasileña al evento.
Desde el 2021 a esta etapa de la competencia automovilística se le conoce como el ‘Gran Premio de São Paulo’ por el apoyo mayoritario que le ha dado esta ciudad brasileña al evento. | Foto: AFP

Ganador de esta carrera en 2019, 2023 y 2024, Verstappen ocupa el tercer lugar, a 36 unidades del puntero, y su resurgir en los últimos grandes premios amenaza con desestabilizar a los McLaren.

Contexto: Luto en el automovilismo mundial: murió importante expiloto de Fórmula 1 en Ferrari y McLaren

“Probablemente necesitamos un poco de suerte”, dijo Mad Max este jueves. “Hemos tenido algunos buenos fines de semana y la diferencia se ha reducido”, pero “sigue siendo bastante importante”, agregó.

El circuito de Interlagos, en Sao Paulo, estará de fiesta, pues volverá a tener a un brasileño en pista con el joven Gabriel Bortoleto, novato de Sauber. El último había sido Felipe Massa en 2017.

“Estoy muy emocionado por competir acá frente a la afición brasileña”, comentó el debutante de 21 años en rueda de prensa, quien expresó confianza en “ser competitivo”.

Duelo entre los McLaren, ¿bajo la lluvia?

Con su victoria en México el 26 de octubre, Norris sumó su sexta conquista del año (tras Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña y Hungría) y recuperó el liderato del campeonato.

Comandó de punta a punta y cerró con una ventaja de 30.324 segundos con respecto a su escolta en la prueba, el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

Su pulso con Piastri ha marcado el año con los dominantes autos de McLaren, escudería que garantizó a principios de octubre el campeonato de constructores.

Norris y Piastri pusieron en lo más alto a McLaren en la temporada 2025 de la F1.
Norris y Piastri pusieron en lo más alto a McLaren en la temporada 2025 de la F1. | Foto: Getty Images

No obstante, hay un elemento que trae incertidumbre: pronóstico de lluvia a lo largo del fin de semana, un factor que el año pasado ya le jugó una mala pasada en su pugna por la corona con Verstappen.

Contexto: ¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1?

“Es claro que espero tener otro fin de semana como el de México, aunque será complicado”, dijo Norris, de 25 años. “Espero ser fuerte (...), pero nunca se sabe con el clima y las condiciones aquí. Las cosas pueden ir en cualquier dirección”, agregó.

Hora y canal para ver el Gran Premio

Viernes 7 de noviembre

Práctica #1

9:25 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación Sprint

01:30 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint

9:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

01:00 p. m. (COL) por Disney+.

Domingo 9 de noviembre

Carrera

11:55 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.

