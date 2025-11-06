Deportes
Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de Brasil, el mundial de pilotos entra en su etapa definitiva
McLaren busca certificar el campeonato de pilotos.
Ya en la recta final de la temporada, el británico Lando Norris, de McLaren, defiende este fin de semana en el Gran Premio de Brasil el liderato del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, tras recuperar el mando con una arrolladora victoria en México.
A falta de cuatro carreras, Norris encabeza la clasificación con 357 puntos, uno más que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri; mientras que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, mantiene vivas sus aspiraciones de ganar su quinto título consecutivo.
Ganador de esta carrera en 2019, 2023 y 2024, Verstappen ocupa el tercer lugar, a 36 unidades del puntero, y su resurgir en los últimos grandes premios amenaza con desestabilizar a los McLaren.
“Probablemente necesitamos un poco de suerte”, dijo Mad Max este jueves. “Hemos tenido algunos buenos fines de semana y la diferencia se ha reducido”, pero “sigue siendo bastante importante”, agregó.
El circuito de Interlagos, en Sao Paulo, estará de fiesta, pues volverá a tener a un brasileño en pista con el joven Gabriel Bortoleto, novato de Sauber. El último había sido Felipe Massa en 2017.
“Estoy muy emocionado por competir acá frente a la afición brasileña”, comentó el debutante de 21 años en rueda de prensa, quien expresó confianza en “ser competitivo”.
Duelo entre los McLaren, ¿bajo la lluvia?
Con su victoria en México el 26 de octubre, Norris sumó su sexta conquista del año (tras Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña y Hungría) y recuperó el liderato del campeonato.
Comandó de punta a punta y cerró con una ventaja de 30.324 segundos con respecto a su escolta en la prueba, el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.
Su pulso con Piastri ha marcado el año con los dominantes autos de McLaren, escudería que garantizó a principios de octubre el campeonato de constructores.
No obstante, hay un elemento que trae incertidumbre: pronóstico de lluvia a lo largo del fin de semana, un factor que el año pasado ya le jugó una mala pasada en su pugna por la corona con Verstappen.
“Es claro que espero tener otro fin de semana como el de México, aunque será complicado”, dijo Norris, de 25 años. “Espero ser fuerte (...), pero nunca se sabe con el clima y las condiciones aquí. Las cosas pueden ir en cualquier dirección”, agregó.
Hora y canal para ver el Gran Premio
Viernes 7 de noviembre
Práctica #1
9:25 a. m. (COL) por Disney+.
Clasificación Sprint
01:30 p. m. (COL) por Disney+.
Sábado 8 de noviembre
Carrera Sprint
9:00 a. m. (COL) por Disney+.
Clasificación (Pole position)
01:00 p. m. (COL) por Disney+.
Domingo 9 de noviembre
Carrera
11:55 a. m. (COL) por Disney+.
*Con información de AFP.