Fórmula 1 | Pilotos rusos deberán firmar una declaración de compromiso para competir

El piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin (Haas) y el resto de competidores rusos y bielorrusos de las competiciones de motor de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) deberán firmar una declaración especial de compromiso para poder participar en cualquier prueba, ha confirmado este viernes 4 de marzo el organismo rector del automovilismo mundial.

El pasado martes, la FIA anunció que les permitiría a los pilotos rusos del Mundial de Fórmula 1 competir bajo bandera neutral, solo un par de días antes de que el ‘Gran Circo’ rescindiera su contrato con el Gran Premio de Rusia.

Así, además de Mazepin, podrán seguir participando sus compatriotas Daniil Kvyat, expiloto de Alpha Tauri y actual piloto reserva de BWT Alpine, y Robert Shwartzman, piloto probador de la escudería Ferrari.

Sin embargo, este viernes 4 ha informado que todos tendrán que firmar una declaración especial, llamada ‘Compromiso de Piloto’ y formada por diez puntos, para hacerlo. En ella, el piloto debe comprometerse a acatar las decisiones del Consejo Mundial del Motor.

“Reconozco el firme compromiso de la FIA de solidarizarse con el pueblo de Ucrania, la Federación de Automovilismo de Ucrania y todos los que sufren como resultado del conflicto en curso”, señala uno de los puntos que deben firmar los corredores. “Reconozco que solo puedo participar a título individual y neutral, y de ninguna manera como representante de Rusia o Bielorrusia”, añade otro de ellos.

El escrito también les obliga a no mostrar “ningún símbolo, color o bandera nacional de Rusia o Bielorrusia públicamente o a través de las redes sociales”, ni tampoco en “uniformes, ropa, accesorios u otros artículos personales, así como en el coche”, donde estarán prohibidos “cualquier emblema nacional” de los dos países y las palabras “Rusia, Bielorrusia, ruso, bielorruso, Federación Rusa de Automovilismo o Federación Bielorrusa del Automovilismo, en cualquier idioma o formato”.

“No pondré ni cantaré el himno nacional de Rusia o Bielorrusia en ningún lugar de competición oficial u otra área controlada por la FIA o por el organizador”, continúa el documento. “No haré ninguna declaración o comentario, no tomaré ninguna acción o me comportaré de una manera que sea perjudicial para los intereses de la FIA, y no expresaré ningún apoyo (directo o indirecto) a las actividades rusas y/o bielorrusas con respecto a Ucrania”, afirma.

El padre de Nikita Mazepin, el oligarca ruso-bielorruso Dmitry Mazepin, es amigo personal del presidente Vladimir Putin y patrocinador principal de Haas por mediación de su empresa, Uralkali.

FIA published circular-Emergency measures due to Russian invasion of Ukraine & Driver Commitmenthttps://t.co/PelcHFZbFe — FIA (@fia) March 4, 2022

Calendario de la F1 2022

El Gran Premio de Rusia, que se iba a disputar en el Autódromo de Sochi, estaba programado para el 25 de septiembre e iba a ser la carrera número 17 de la temporada en el Mundial de Automovilismo.

1. Gran Premio de Baréin (Circuito Internacional de Baréin, Sakhir) - 20 de marzo.

2. Gran Premio de Arabia Saudita (Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda) - 27 de marzo.

3. Gran Premio de Australia (Circuito de Albert Park, Melbourne) - 10 de abril.

4. Gran Premio de Emilia-Romaña (Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Imola) - 24 de abril.

5. Gran Premio de Miami (Autódromo Internacional de Miami, Miami Gardens) - 8 de mayo.

6. Gran Premio de España (Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló) - 22 de mayo.

7. Gran Premio de Mónaco (Circuito de Mónaco, Montecarlo) - 29 de mayo.

8. Gran Premio de Azerbaiyán (Circuito callejero de Bakú, Bakú) - 12 de junio.

9. Gran Premio de Canadá (Circuito Gilles Villeneuve, Montreal) - 19 de junio.

10. Gran Premio de Gran Bretaña (Circuito de Silverstone, Silverstone) - 3 de julio.

11. Gran Premio de Austria (Red Bull Ring, Spielberg) - 10 de julio.

12. Gran Premio de Francia (Circuito Paul Ricard, Le Castellet) - 24 de julio.

13. Gran Premio de Hungría (Hungaroring, Mogyoród) - 31 de julio.

14. Gran Premio de Bélgica (Circuito de Spa-Francorchamps, Spa) - 28 de agosto.

15. Gran Premio de los Países Bajos (Circuito de Zandvoort, Zandvoort) - 4 de septiembre.

16. Gran Premio de Italia (Autodromo Nazionale di Monza, Monza) - 11 de septiembre.

17. Gran Premio de Singapur (Circuito callejero de Marina Bay, Marina Bay) - 2 de octubre.

18. Gran Premio de Japón (Circuito de Suzuka, Suzuka) - 9 de octubre.

19. Gran Premio de los Estados Unidos (Circuito de las Américas, Austin) - 23 de octubre.

20. Gran Premio de la Ciudad de México (Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México) - 30 de octubre.

21. Gran Premio de São Paulo (Autódromo José Carlos Pace, São Paulo) - 13 de noviembre.

22. Gran Premio de Abu Dabi (Circuito Yas Marina, Isla Yas) - 20 de noviembre.

Con información de Europa Press.