Francia confirmó partido de preparación para el Mundial 2026 contra Colombia; hay candidato fuerte para un segundo amistoso

Luego de conocer los grupos de cada una de las selecciones para el Mundial 2026, la Selección de Francia confirmó que Colombia será uno de sus rivales dentro de la preparación que tendrá para la Copa Mundo.

A través de sus redes sociales, el combinado galos, dos veces campeón del mundo, sentenció que se medirá al cuadro orientado por Lorenzo y a Brasil, partidos de alto nivel que le servirán de fogueo antes de llegar a la cita mundialista.

“Podremos elegir nuestra base y programa de preparación, incluyendo dos partidos en marzo en Estados Unidos, contra Brasil y Colombia”, posteó la Federación Francesa de Fútbol en su cuenta en X.

Con esta confirmación, solo falta el pronunciamiento de la Federación Colombiana de Fútbol para tener certeza sobre este encuentro y también para conocer cuál será el otro rival de la selección nacional en el mes de marzo, cuando se dispute una nueva fecha Fifa.

Entre los candidatos más opcionados está Croacia, selección clasificada al mundial y que estará en el grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Panamá.

Cabe señalar que Francia fue sembrada en el grupo de la muerte junto a Senegal, Noruega y aún se está a la espera del vencedor de uno de los repechajes.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026?

El Mundial echará a rodar el 11 de junio en el estadio Azteca, con el coanfitrión México enfrentando a Sudáfrica.

Instalada en el grupo A, el combinado azteca chocará después ante Corea del Sur el 18 de junio en el estadio Akron de Guadalajara y el 24, de vuelta, en Ciudad de México, frente al ganador de un repechaje europeo entre República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte e Irlanda.

México, que tiene tres de las 16 sedes del torneo, albergará uno de los platos fuertes de la fase de grupos, el choque entre España y Uruguay por el grupo H.

La Roja, vigente campeona de Europa, se medirá con la Celeste en Guadalajara el 26 de junio en la última fecha de la llave.

Anteriormente, la selección liderada por Lamine Yamal jugará dos partidos en Atlanta, frente a Cabo Verde y Arabia Saudita, el 15 y 21 de junio.

Al mando de Carlo Ancelotti, Brasil abrirá el torneo ante Marruecos el 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford (afueras de Nueva York), misma sede de la final del certamen el 19 de julio.

Inmersa en el grupo C, la Seleçao chocará el día 19 con Haití en Filadelfia y el 24 contra Escocia en Miami.

El calendario se dio a conocer en un evento en Washington en el que participaron leyendas de la Copa del Mundo como el brasileño Ronaldo, el italiano Francesco Totti y el búlgaro Hristo Stoichkov.

