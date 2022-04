Francisco Maturana recordó su vínculo eterno con Freddy Rincón: “Es un hijo”

Maturana sabe lo que es dirigir ídolos que se volvieron leyendas en el fútbol y, también, despedirlas.

A Andrés Escobar, Albeiro Usurriaga y ahora Freddy Rincón les dijo adiós en el momento menos esperado y, para él, de manera temprana. “Son momentos muy complicados, yo aprendí a compartir alegría, pero casi siempre las tristezas han sido para mí solo”, aseguró en rueda de prensa desde Atlético Nacional.

Prefiere los homenajes en vida, pero está convencido de que Freddy merece uno muy especial por haber sido una persona intachable, así lo describió. Le agradece tras su partida todo lo que le aportó al crecimiento del fútbol colombiano. Valora que Rincón haya llegado a potenciar un medio campo tricolor con jugadores de la talla de Alexis García o Bernardo Redín.

“Apareció la posibilidad de una flecha larga. Ya teníamos a Fajardo y Rincón se convirtió en la otra opción. No solo era su aporte en el grupo, sino como las personas lo acogieron y le abrieron los brazos. Me cuesta hablar de Freddy a título individual porque hace parte de una estructura y eso fue lo que cautivó. La unión, amistad, calidad, principios y códigos de vida que le daban sentido a nuestro caminar”, describió con nostalgia.

Hace poco Leonel Álvarez, al recordar a Freddy Rincón, su compañero de habitación en muchas concentraciones, confesó que Maturana y Bolillo les enseñaron a él y a Rincón a conformar una familia más allá del terreno de juego. Esa lección es la que, reconoce Pacho, mejor aprendieron y la que más duele tras la muerte del exjugador de 55 años.

“Hoy hablamos de uno de ellos, pero toda la estructura está estremecida porque cada uno le ayudaba al otro a ser mejor. Nos sentimos aporreados, bendecimos y agradecemos lo que nos dio con él. En los momentos difíciles Freddy estaba, pero nunca arrancó solo. Esta vez sí arrancó solo”, confirmó el hoy director de desarrollo y de fútbol formativo en Atlético Nacional.

De las cosas que más le han llamado la atención a Francisco Maturana desde el momento en el que se presentó el aparatoso accidente de tránsito sobre la calle 5 con carrera 34, en Cali, entre un bus alimentador del MIO y una camioneta particular en la que viajaba Freddy Rincón, es que hasta sus mismos hijos Pablo y Daniela Maturana, han entendido su dolor como si Freddy fuera un hermano más para ellos.

“No puedo desligar a Freddy de la familia porque es un hijo. La felicidad de un padre es cuando los hijos están bien. Me siento orgulloso de ese grupo de personas que formamos desde el año 87. Fue una familia que se quiso. Era poco lo que había que decirle. Uno le pedía algo y lo daba todo”, resaltó.

Fue tanta la confianza que le tenía a Freddy, que Maturana no dudó en recomendarlo al Real Madrid a través de Jorge Valdano. Dejó claro que en su profesión solo se ha atrevido a referenciar a tres jugadores.

“En los momentos que estábamos flaqueando, él con su fuerza nos hacía más fuertes. Por eso le recomendé a Freddy Rincón a Jorge Valdano y más en una época donde la segregación se imponía, no solo la raza, sino que ser suramericano no generaba cosas buenas para uno. En el Real Madrid, cuando se hizo la firma de Freddy, el Bernabéu amaneció con leyendas. Nunca se me olvida que una decía: un negro en el Madrid, es un blanco perfecto”, recordó con orgullo.

Maturana quiso enviarles un mensaje a los pequeños soñadores en el fútbol de la tierra de Freddy Rincón. “Freddy deja muchas herencias, fue una persona humilde. Estaba en cualquier momento pendiente de su familia, su puerto de Buenaventura y quiero enviar un mensaje para todos los niños de allá que pueden llegar a donde llegó Freddy, no solo por sus goles, sino por su manera de caminar la vida, sus principios y códigos”, recomendó.

En el espacio que él mismo quiso proporcionar a la prensa, Pacho dejó claro que Freddy Rincón es mucho más que aquel gol a Alemania en el Mundial de Italia 90. “Todos conocen a Freddy del gol de Alemania, pero para llegar a ese Freddy tuvimos que trabajar mucho, el profe Pinto también. Él fue creciendo y encontró un escenario que lo hizo crecer más. Cuando Freddy viene nos da un plus. Todos los jugadores lo hicieron lo mejor en ese equipo”, resaltó.

Maturana, uno de los padres futbolísticos de Freddy Rincón, cerró con un contundente recuerdo. “Antes de los mundiales me decían ‘ustedes no tienen historia’ y es verdad porque Valderrama, Higuita y Rincón no vieron jugar a nadie un Mundial. Ellos fueron la historia”, concluyó.