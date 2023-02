“Frustración”: Luis Díaz vive lucha mental consigo mismo en medio de la lesión en Liverpool

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

Desde el pasado 9 de octubre de 2022, Colombia y los fanáticos del Liverpool se han tenido que privar de ver la magia de Luis Díaz. El futbolista, que para ese momento era uno de los más destacados del mundo, salió lesionado de una rodilla ante Arsenal y desde allí ha tenido que llevar un proceso de recuperación que le ha traído más de un inconveniente, pues en enero del año en curso, cuando se pensaba estar cerca del regreso, terminó recayendo.

Luis Díaz va para su cuarto mes de baja con el Liverpool - Foto: Liverpool FC via Getty Images

Bajo este panorama, en los últimos días ha sido requerido por varios medios ingleses en busca de recopilar sus sensaciones cuando ya se habla de un regreso próximo y definitivo. En conversación con el medio inglés The Telegraph, reveló que no parece haber sido fácil nada de lo que ha pasado, pero que espera regresar completamente sano: “La frustración es grande, por supuesto, pero trato de meterme en la cabeza que le puede pasar a cualquiera y ya está hecho (...). Al mejor jugador le puede pasar, a cualquier le puede pasar una lesión así. Me metí en la cabeza que podría pasar por esta lesión y solo necesito recuperarme y trabajar duro para volver cuando esté al ciento por ciento”.

Sobre la lucha mental consigo mismo para no decaer en medio de la lesión en Liverpool, agregó “La mentalidad, en tu cabeza, es lo más importante porque no estás jugando y eso es lo que quieres hacer. Si tienes una buena mentalidad puedes mejorar”.

Sin generar expectativas altas a sus aficionados que anhelan con prontitud su regreso, recalcó que no espera apresurarse dando una fecha y diariamente trabaja para que se dé lo más pronto posible, pero lo más importante, estando sano en su totalidad: “Ya estoy en el campo recuperándome, pero como se tiene que entender que una lesión en la rodilla la recuperación es día a día, así que no puedo decirte en qué partido volveré, estoy tratando de volver lo antes posible. El deseo es grande de volver a jugar cuando esté 100 por ciento listo para ayudar al equipo, con cuidado”.

Luis Díaz salió lastimado hace cuatro meses en un juego de Premier League. - Foto: Getty Images/Adam Davy/PA Images

Para volver a ver a Lucho en acción, lo más seguro es que se deba esperar hasta marzo, según ha indicado el club, que ha sentido la baja del colombiano. Actualmente, Liverpool marcha décimo en la liga inglesa con 29 puntos, a 21 del líder Arsenal y a 11 unidades de zona de Champions League.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que se acercan los octavos de final de la Champions League, Luis Díaz se mostró motivado y con ganas de regresar a las canchas lo antes posible. “Espero volver pronto”, dijo el colombiano en conversación con Sky Sports.

Y como se prevé que vuelva a jugar en marzo, llegaría apenas para el partido de vuelta ante el Real Madrid en el campeonato continental. La ida será el 21 de febrero en Anfield, mientras que el juego definitivo está programado para el 15 de marzo en el Santiago Bernabéu, en Madrid, España.

“Esperemos a ver cuándo puedo volver al campo. Si es el Bernabéu, no hay problema”, indicó el extremo, que completó un año en el fútbol de Inglaterra desde su arribo en febrero de 2022.

Luis Díaz espera rematar de la mejor forma la campaña 2022/2023. - Foto: Getty Images/Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Aunque “es importante volver”, entiende que el Liverpool no solo necesita de él porque hay varios jugadores importantes en el departamento médico como Diogo Jota, Firmino y Virgil van Dijk. “La idea es volver y ayudar al equipo con todos mis compañeros”.

“Quiero volver y luego hacer una buena segunda parte de la temporada”, agregó en la entrevista con el medio británico.