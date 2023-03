Fuad Char destapa sus cartas y da pistas sobre el que será el nuevo técnico del Junior; confirmó que van por un colombiano

Horas bastante agitadas son las que se han vivido en el mundo Junior, luego que a tempranas horas de este martes 14 de marzo se confirmara la salida del técnico Arturo Reyes. Los malos resultados de este comienzo de año fueron los detonantes para que la directiva del club tomara una decisión definitiva.

Mediante un comunicado oficial, el cuadro tiburón dio por concretada la salida de Reyes y agradeció por lo ofrecido en su segundo ciclo que fue efímero. “La Junta Directiva del Junior F. C. S. A. de común acuerdo con el profesor Arturo Reyes, dieron por finalizado el vínculo del entrenador con la institución a partir de la fecha”, informó.

“Junior F. C. expresa su agradecimiento al profesor Reyes y su cuerpo técnico por el tiempo en que estuvieron al mando de la Dirección Técnica del equipo y en su lugar ha sido encargado Luis Grau”, agregó.

Así mismo, dijo que está adelantando las labores para contratar un DT lo más pronto posible y que el equipo salga de la crisis deportiva de los últimos días.

“La organización manifiesta que adelanta gestiones para en la mayor brevedad anunciar la contratación del nuevo Director Técnico y su grupo de colaboradores”, expuso Junior de Barranquilla.

Junior confirmó la salida de Arturo Reyes mediante un comunicado oficial. - Foto: Prensa Junior FC

Luego de comunicar su primera decisión, el máximo accionista del club, Fuad Char, decidió salir a dar la cara y hablar sobre el panorama del club de cara a lo que viene en la Liga BetPlay, máximo objetivo después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

La máxima cabeza del club confirmó que en la directiva han venido trabajando varios nombres, pero se inclinó por uno, que es su favorito. “Tenemos una baraja de varias posibilidades, en esto entra en juego la trayectoria, el conocimiento y la parte fundamental es el costo”, dijo a los medios de comunicación.

Char aseguró que hay un técnico en especial que le llama la atención, pero también aterrizó las posibilidades en cuanto a lo económico con este hombre. “Nos gustaría un técnico nacional. Nos gustaría Rueda, pero tiene unas cifras bastante gordas”, comentó.

Aunque no se sabe si lo hizo por despejar los rumores, el máximo accionista confirmó que Junior no irá por un DT extranjero. “No quiero dar respuestas que me puedan comprometer. Queremos mantener la reunión con mucha discreción, para que no afecte las posibilidades. No tenemos extranjeros en la baraja”.

Junior es colero del fútbol colombiano tras ocho fechas. Foto: Dimayor. - Foto: Foto: Dimayor.

La respuesta cierra la puerta a técnicos como Pablo Repetto, Rafael Dudamel y otros que sonaron para tomar las riendas del banquillo juniorista en esta temporada, que ya lleva ocho fechas disputadas.

En cuanto a los técnicos nacionales, otros nombres que suenan son José ‘Cheche Hernández, quien fue puesto sobre la mesa por un hombre de la junta directiva del club.

Reinaldo Rueda levantó la Copa Libertadores con Nacional en 2016. - Foto: LatinContent via Getty Images

Por lo pronto, el ambiente en Junior sigue a la expectativa con lo que pasará este lunes. Los tiburones buscarán la próxima fecha salir del fondo de la tabla ante Independiente Santa Fe, equipo que tampoco pasa un gran momento.

Fecha 9 - Liga BetPlay

Viernes, 17 de marzo

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+

Sábado, 18 de marzo

Envigado FC vs. Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: WIN/WIN+

La Equidad vs. Unión Magdalena

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN/WIN+

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN

Junior FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+

Junior y Santa Fe jugaron para Millonarios en Liga BetPlay. - Foto: @JuniorClubSA

Domingo, 19 de marzo

América de Cali vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+

Millonarios FC vs. Águilas Doradas

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+

Independiente Medellín vs. Jaguares FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Lunes, 20 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

Atlético Huila vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN+