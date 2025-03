“Fue duro”: Messi destapa compleja situación que vivió y mencionó a su familia

“Nunca imaginé que iba a vivir lo que viví y tener la carrera que tuve. Nunca lo pensé, nunca lo imaginé, mi único objetivo y sueño era ser profesional, jugar al fútbol desde muy chiquito; me gustaban las pelotas, y me gustaba jugar. Me encanta el juego, competir, ganar, estoy muy agradecido a Dios por todo lo que me dio, lo que logré”, agregó.