Gerard Piqué se la juega con las mujeres: llega la Queens League

92.522 personas llenaron el estadio del FC Barcelona y no precisamente para ver al equipo de Xavi Hernández.

La cantidad de gente la reunió la final de la Kings League, la liga de fútbol siete en Barcelona que nació en el 2022 gracias a Gerard Piqué, que se asoció con otras personalidades.

La final fue vista por 2,2 millones en las transmisiones de internet como Tik Tok, Youtube y Twitch en los canales de cada uno de los presidentes. Cifras de locura, si se tiene en cuenta que no son competencias oficiales.

(Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

El torneo contó con figuras como Ronaldinho, Javier Saviola o Chicharito Hernández. Incluso, tras la salida de James Rodríguez de Olympiacos, se mencionó que él e Isco Alarcón serían fichados por Piqué o Ibai.

“Sí, con Isco hablé y no hay posibilidad de momento de que venga a la Kings League y con James me imagino que tampoco. Es joven y va a querer ofertas de los equipos. No creo que se quiera retirar”, expresó el presidente de Porcinos y streamer, Ibai Llanos.

Ahora, llegó el turno del fútbol femenino. La Queens League Oysho arrancó oficialmente con el Draft en el que 120 jugadoras, de un total de más de 230 candidatas, han sido seleccionadas para disputar la competición.

Ibai Llanos. - Foto: Youtube: Ibai Llanos

Serán 12 equipos participantes en una liga que comenzará el sábado 6 de mayo en el Cupra Arena.

“Va a ser un éxito rotundo, creo que vamos a poner el fútbol femenino a otro nivel”, dijo Gerard Piqué, presidente de la Queens League Oysho y agregó.

“La competición va a estar a la misma altura que la liga masculina en todos los sentidos: salarios, terreno de juego, normas. Queremos que este sea el mensaje al mundo”, indicó el exfutbolista del Barcelona.

La periodista argentina, Morena Beltrán, estará al mando del equipo Kunitas junto a Sergio ‘el Kun’ Agüero.

Solo hay 10 u 11 jugadoras escogidas por equipo, pues una de las reglas de la Queens Legue es que cada partido se podrá fichar una jugadora diferente, siempre y cuando no haya jugado ningún partido con anterioridad.

Así quedaron los equipos

Aniquiladoras F.C. Ariadna Sáez (POR), Naiara Zárate (POR), Corina Durante (DEF), Gema Fernández (DEF), Mónica Morote (DEF), Nacha Garrote (DEF), Sara Ismael (MED), Silvia Ferrer (MED), Susana López (DEL) y Sonia Alonso (DEL). Entrenadora: Marta Sánchez. Presidenta: Espe.

Saiyans F.C.: Nerea Bermudo (POR), Leticia Méndez (DEF), Judith Saubi (DEF), Lidia Rabassa (MED), Mireia Lluch (MED), Leticia Méndez (MED), Aroney González (MED), Adriana Ruiz (DEL), Salomé Navalón (DEL) y Gabriela Morales (DEL). Jugadora 11: María Sampalo. Entrenadora: Jessica Rodríguez. Presidente: TheGrefg.

Jijantas F.C.: Ainoa Díaz (POR), Anna Tan (POR), Martina Rojo (DEF), Andrea López (DEF), Paula Úbeda (DEF), Neus Juncà (DEF), Estela Delgado (MED), Gala Corbacho (MED), Emma Marqués (MED) y Adriana Quer (DEL). Jugadora 11: Sandra Luzardo. Presidenta: Paula Gonu.

XbuyerTeam.: Fàtima Fabra (POR), Abril del Toro (DEF), Sandra Rovira (DEF), Núria Llop (MED), Clara Sanz (MED), Rocío López (MED), Anna Costa (MED), Carmina Veas (DEL), Alexandra Giró (DEL) y Martina Pubill (DEL). Entrenador: Sergio Ruiz. Presidentes: Hnos. Buyer.

Ultimate Mostoles.: Laura Vilaseca (POR), Júlia Sanz (DEF), Dunia Jiménez (MED), Jessica García (MED), Nicole Rubio (MED), Alba Pomares (DEL), Cristina Martín (DEL), Marta Farreras (DEL), Laia Pujades (DEL) y Sara Sanaú (DEL). Jugadora 11: Esther Solà. Entrenadora: Mireia Vera. Presidenta: Noe9977.

Las Troncas F.C.: Antonela Romoleroux (DEF), Eybis Medina (DEF), Clara Martínez (MED), Coral Martínez (MED), Cristina Campos (MED), Gemma Torras (MED), Naiara Caballero (DEL), Yolanda Bonnín (DEL), Ana Alcocer (DEL) y Zoraida Pichardo (DEL). Jugadora 11: Anna Armengol. Entrenador: Manu Lanzarote. Presidenta: Violeta.

Pio F.C.: Núria González (POR), Aitana Camúñez (DEF), Júlia Tomás (DEF), Carla Bartolomé (MED), Mar Serracanta (MED), Ona Aldea (MED), Paula Moreno (DEL), Carla Autero (DEL), Sonia Zarza (DEL) y Carme Cendra (DEL). Jugadora 11: Berta Velasco. Entrenadora: Flor de Luna Pila. Presidenta: Rivers.

El Barrio.: Andrea Santaularia (POR), Érica Ruiz (POR), Alba Guerrero (DEF), Paula Núñez (DEF), Sarai Lucha (DEF), Sara Olaizola (MED), Andrea Luna (MED), Cristina Chavero (DEL), Gemma Vilariño (DEL) y Montse Amella (DEL). Jugadora 11: Irene López. Entrenador: Micky Ollé. Presidente: Adri Contreras.

1k F.C: Judith Jones (POR), Míriam Jiménez (DEF), Emma Cardona (DEF), Valeria Zapata (MED), Claudia Sardiña (MED), María Álvarez (MED), Paula Navas (MED), Maria Farreras (DEL), Nuria Mallada (DEL) y Alexandra García (DEL). Jugadora 11: Sara del Estal. Entrenadora: Elba de Vega. Presidenta: Mayichi.

Kunitas.: Blanca Cros (DEL) , Julia Cerdán (DEL), Mireia Nagel (POR), Andrea Martínez (MED), Coral Fernández (MED), Marina Peya (DEF), Laura Ribas (DEF), Alba Oliver (DEL), Mariona Pujol (MED) y Irene Melero (POR). Jugadora 11: Judith Fernández. Entrenadora: Ari Font. Presidenta: Morena Beltrán.

Morena Beltrán, periodista de ESPN - Foto: Instagram Morena Beltrán

Porcimas: Marina Barneda (POR), Marta Roldán (POR), Paula Fernández (DEF), Ximel Bladh (DEF), Coral Amate (MED), Iriz Domínguez (MED), Sara Ronzero (MED), Raquel Guerra (MED), Alicia Hernández (DEL) y Ainhoa Alonso (DEL). Jugadora 11: Sara Mérida. Entrenador: Rubén Casado. Presidenta: Gemita.

Rayo de Barcelona.: Andrea Amil (POR), Roberta Ana Archibald (POR), Georgina Casals (DEF), Pati Ruano (MED), Irina Godó (MED), Judit Ferrari (MED), Laura Marcet (MED), Andrea González (DEL), Ana Hernández (DEL) y Sara París (DEL). Entrenadora: Jessica Pastor. Presidente: Spursito.

La Queens League empezará el próximo 6 de mayo con los siguientes enfrentamientos:

Jijanes Fc vs Ultimate Móstoles

Rayo de Barcelona vs 1K FC

PIO vs Aniquiladoras

Troncas vs Saiyans

FC XBUYER vs El Barrio

Kunitas vs Porcinas