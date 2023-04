Gerard Piqué está en un nuevo escándalo que lo involucra en un trío sexual

Shakira y Piqué eran una pareja que parecía tener la clave de la felicidad después de 12 años juntos, y con dos pequeños de por medio. Sin embargo, esto es algo bastante alejado de la realidad, pues lo que parecía un sueño terminó en pesadilla.

En junio de 2022, Shakira y Piqué le confirmaban al mundo lo que ya era un secreto a voces: la relación había llegado a su fin. - Foto: afp

En 2022 estalló el mundo de la farándula al conocerse que el exdefensa del F.C. Barcelona le era infiel a la cantante con una joven, que trabajaba en una de sus empresas. Esto reveló secretos de la realidad de la pareja y detonó lo inevitable: se separaron.

Después de esto llegaron las polémicas respuestas de la barranquillera y las declaraciones del exfutbolista. Ella utilizó la música para canalizar su dolor y volver a la industria musical con éxitos como Te felicito, Monotonía, el éxito mundial Music Session #53 junto a Bizarrap y TQG junto a Karol G.

Shakira y Karol G lanzaron su primer tema juntas el 24 de febrero. - Foto: Instagram

Adicionalmente, dio algunas entrevistas en las que confesó el dolor que atravesó al ver derrumbarse su cuento romántico y su ideal de familia. A la revista ELLE le dijo: “para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes”.

Por su parte, Piqué aseveró esto al diario El País de España: “No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz”.

Todo parecía estar calmado, después de que la colombiana se fuera de Barcelona a empezar su nueva vida en Miami junto a sus hijos, mientras el español vive su romance con Clara Chía en tierras catalanas. Sin embargo, se ha vuelto viral un video en el que aseguran que el exfutbolista le pidió un trío a una joven en 2019.

En redes sociales circuló un video de una joven llamada Cristina Duzzi, quien contó lo siguiente: “Story time de cuando Piqué le propuso un trío a mi hermana. Sí, Piqué, el de Shakira”. La joven explicó que esto pasó en 2019 y fue a su hermana menor.

La joven habló de lo sucedido con el exfutbolista español. - Foto: @cristinuzzi

Al parecer, la joven fue abordada en una discoteca en Barcelona por el jugador, no obstante, la historia tendría unas irregularidades que han hecho que los usuarios dividan sus opiniones. En el relato asegura que Piqué mandó a su guardia a preguntarles si quisieran unir las mesas.

“Este mismo hombre se acerca y les dice: ‘Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos’. Y ellas como ‘¿qué? Nosotras solamente queremos una foto con él, nada que ver’. Él se molestó mucho y les dijo: ‘No, no hay ninguna foto’”, relató.

Después de eso, los jóvenes se habrían ido del lugar porque había molestia por parte de los que las habían invitado. Además, detalló que su hermana tenía 19 años.

El video termina con ella diciendo: “Para que vean que esto no es nuevo, que Piqué le anda montando a Shakira. Esto lleva rato. Yo quedé sorprendido y pensé: ‘Si le ‘pegan cacho’ a Shakira con ese movimiento de cadera que la mujer tiene, ¿Qué quedará para uno que es un simple mortal?’”.

Tras la viralización del video de Cristina, su hermana Federika, la presunta protagonista de la historia, también salió en redes para contar el suceso. “Les tengo que preguntar, Piqué está preguntando si puede mover la mesa aquí con ustedes. Después él se me acerca (Piqué) y me hace la propuesta: ‘¿No te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga?’”.

Esto creó una ola de reacciones en redes sociales, pues algunos les creen, pero otros no terminan de convencerse al punto que aseguran que no es verdad. Sea cual sea la veracidad de la historia, las hermanas borraron los videos, pero una usuaria en Twitter lo recopiló.