Piqué estaría interesado en tener una hija; Clara Chía no entraría en estos planes

Clara Chía y Gerard Piqué no lograron salir de la polémica en redes sociales y los medios internacionales, debido a una serie de detalles que, supuestamente, revelaron de su vida personal. La pareja siguió ubicada en el centro de los comentarios, a raíz de la unión y amor que plasmaron en lugares y eventos públicos.

La pareja protagonizó una serie de fotos en un evento deportivo. - Foto: Twitter @ClaGerFans

En un nuevo capítulo de la extensa historia, las miradas de los curiosos se posaron en información que salió a la luz, donde supuestamente se comentaron los planes que tendría el exfutbolista a futuro. Un formato de entretenimiento aprovechó todo el auge que tuvo el español en los últimos meses para hacer eco de la idea que llevaría en mente el catalán para ser padre de nuevo.

De acuerdo con lo que dio a conocer el programa Chisme No Like, Gerard Piqué estaría interesado en convertirse en padre de nuevo y así darle la bienvenida a la hija que tanto añoró. Lo particular de esto que se mencionó es que Clara Chía no entraría en estos planes y todo el proceso se daría de una forma alterna.

La pareja estaría involucrada en noticias por rumores y chismes de su relación. - Foto: Instagram @3gerardpique - Captura de pantalla Europa Press

Según se apreció en un video, Javier Ceriani, conductor argentino del formato, el exfutbolista querría ser padre de nuevo y recibir a su primera hija tras la llegada de Milan y Sasha a su vida. La producción contempló este detalle como un bombazo, ya que se mostraría cómo piensa hacer las cosas el catalán.

Apegándose a lo dicho por medios españoles y mexicanos, Clara Chía no estaría interesada en embarazarse, por lo que el embarazo se realizaría por un vientre de alquiler. La prensa rosa sostuvo que el deportista quiere sumarse al grupo de futbolistas que acceden a este método y así convertirse en papá por tercera vez.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

“Vamos a tirar el bombazo más fuerte de Piqué”, dijeron en Chisme No Like al iniciar.

“Recordemos que se filtró información de que Piqué quiere ser padre de una niña y lo va a hacer de forma subrogada”, se comentó en el mismo programa, donde se analizó el comportamiento de Clara Chía en público.

De ser cierto, Piqué accedería a la gestación subrogada, tal como lo hizo James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el pasado. Por ahora se desconoce si esto es verdad, ya que el empresario nunca se pronunció al respecto ni dio declaraciones referentes a esta idea.

Habrá que esperar a conocer la reacción de Piqué por estas noticias, puesto que no hay conocimiento alguno sobre planes que tenga el empresario sobre su rol de padre con Clara Chía.

Piqué habría tenido planes de una hija con Shakira

Mhoni Vidente aprovechó este espacio y reveló los supuestos planes que tenían Shakira y Piqué para su vida en pareja, los cuales involucraban la llegada de otro integrante a la familia. Las dos celebridades habrían considerado tener una niña, intentando hacerlo a través de un vientre de alquiler.

“Estaba un tercer hijo en miras, ya lo había comentado, hay unos óvulos congelados de Shakira, quería tener un alquiler de vientre, Shakira quería tener un tercer hijo, una niña, que esa se la va a venir dando Clara Chía a Piqué. Estaba en ese momento de tener un hijo con Piqué cuando pasó. Parece que se quedó en eso, que la mujer se quedó embarazada”, dijo la vidente.

La cantante recibió palabras de la cubana sobre su vida personal. - Foto: Instagram @shakira - @mhoni1

De igual manera, la tarotista puntualizó en cómo se veía la cantante durante una entrevista que dio a Enrique Acevedo, destacando lo “nerviosa y cambiada” que estaba. Allí fue cuando mencionó que la artista habría tenido complejo ponerle punto final a su historia con Piqué.

“Shakira se ve muy nerviosa, muy alterada, adelgazó mucho, le pudo mucho. Me gustó que hablara, así fuera tiempo después”, dijo.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su estadia en España. - Foto: Instagram @shakira

Es importante recordar que Shakira, en el pasado, concedió entrevistas a medios internacionales mientras estaba esperando a Sasha, su hijo menor, expresando el interés que tenía por algún día convertirse en madre de una niña.

La celebridad afirmó que le encantaban los niños, pero esperaba que el otro deseo ocurriera en algún punto de su vida. En estas palabras que concedió, según reseñó El Nacional de Cataluña, sí manifestó lo feliz que estaba por el nacimiento de su segundo pequeño, el cual le haría compañía a su primogénito, Milan.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

“Va a ser todo un regalo para Milan tener un hermano. Me gustaría tener una niña algún día, pero ya veremos, nunca se sabe lo que va a pasar. Por el momento estoy feliz porque también me encantan los niños”, comentó.