Gigante de Inglaterra le quitaría una figura al Barcelona: confirman la multimillonaria oferta

La cifra ya estaría en manos de los directivos, que no cierran la puerta a un negocio en la recta final del mercado de fichajes.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 4:27 p. m.
Fermin Lopez celebrates a goal during the match between FC Barcelona and Como 1907, corresponding to the Joan Gamper Trophy, played at the Joan Cruyff Stadium in Barcelona, Spain, on August 10, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images) -- (Photo by Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)
Fermín López suena para llegar al Chelsea de Inglaterra | Foto: NurPhoto via Getty Images

Barcelona corre riesgo de perder a otro de sus jugadores en el presente mercado de fichajes. De acuerdo a la prensa catalana, llegó una oferta multimillonaria del Chelsea por los servicios de Fermín López.

“En medio de este debate, el Chelsea inglés ha movido ficha y ha hecho llegar una oferta en firme a las oficinas del Barça para contratar al internacional azulgrana de 50 millones de euros”, apunta el diario Sport.

Fermín es uno de los nuevos talentos nacidos en la cantera del Barça y su salida sería un golpe durísimo para los planes de Hansi Flick, que lo considera pieza clave en la rotación.

Barcelona ya perdió a Íñigo Martínez en este mercado y podría seguir sumando bajas si el Chelsea se mantiene firme en su interés por el joven volante de 22 años.

El centrocampista español del Barcelona #16 Fermín López celebra tras marcar un gol durante la Liga de Campeones de la UEFA.
Fermín López, volante del FC Barcelona | Foto: AFP

Chelsea se lanza por Fermín López

“El Barça está valorando con sumo cuidado la propuesta del Chelsea, pues la salida de Fermín por 50 millones solucionaría todos sus problemas económicos a corto plazo. No hay que olvidar que Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardgjhi están pendientes de las salidas de Iñaki Peña, Oriol Romeu y Héctor Fort para poder ser inscrito”, añade el medio catalán.

Barcelona no quiere desprenderse de sus figuras y mucho menos si se trata de los talentos surgidos de La Masía, sin embargo, la necesidad de vender abre la posibilidad de un movimiento en los próximos días.

Contexto: Xabi Alonso no se calla y confiesa la verdad: contó por qué decidió ‘banquear’ a Vinícius

Fermín no jugó contra Levante el sábado pasado, lo que en España califican como una posible pista de lo que venía para su futuro.

Lo cierto es que la opinión del jugador pesará en este caso. Hace unas semanas dijo públicamente que quería quedarse, pues desea triunfar con el equipo que se lo dio todo desde que era un niño en las divisiones menores.

“Los próximos días, hasta que se cierre el mercado de verano, serán decisivos para definir el futuro de Fermín y, también, para la dirección deportiva del Barça; un traspaso de 50 millones de euros sería agua de mayo para las arcas del club, aunque también conllevaría un alto precio a nivel deportivo”, completa Sport.

48 horas para definirlo

Mundo Deportivo, otro de los diarios deportivos de Cataluña, confirmó que Chelsea está interesado en Fermín y que los próximos dos días serán claves para el éxito de la negociación.

“El club londinense ha dado 48 horas al jugador para que tome una decisión. Si realmente está dispuesto a salir del Barça, entonces los blues formalizarán la propuesta a los azulgrana”, apuntó el periodista Ferrán Martínez.

Fermín ya tiene conocimiento de la situación y estaría discutiendo junto a su familia el mejor paso a seguir ante la posibilidad de aterrizar en la Premier League.

Contexto: Nuevo fichaje en el Bayern Múnich de Luis Díaz: confirman acuerdo por figura del Chelsea

“Fermín medita ahora su futuro. El centrocampista siempre ha expresado su deseo de continuar en el Barcelona, el club de su vida, pero los últimos acontecimientos podrían llevarle como mínimo a replanteárselo”, agrega Mundo Deportivo.

Barcelona volverá a jugar contra Rayo Vallecano el 31 de agosto, es decir, en la fecha límite del mercado donde podría haber noticias de último momento.

