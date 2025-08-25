Xabi Alonso no se calla y confiesa la verdad: contó por qué decidió ‘banquear’ a Vinícius

Vinícius se sacudió y estrenó su cuenta goleadora con el Real Madrid. El brasileño entró como suplente en el partido de visita contra Real Oviedo (0-3), una decisión inesperada por parte del técnico Xabi Alonso.

Como era de esperarse, al estratega español le preguntaron sobre la suplencia de Vini y su respuesta fue contundente.

“En el fútbol se toman las decisiones pensando en el equipo y hoy ha sido así”, contestó.

En lugar de Vinicius, la banda izquierda del ataque merengue estuvo ocupada por Rodrygo Goes, quien estaba esperando la oportunidad de jugar.

“Los cambios en el equipo dependen de lo que necesitemos a nivel de juego, de cargas y del rival. Queremos que la gente se sienta importante y preparada para entrar desde el banquillo, ya que eso será muy importante con la temporada tan exigente que vamos a tener”, indicó.

Goleada contundente

Lo cierto es que el Real Madrid ya está empezando a mostrar algo de ese rendimiento que quiere ver Xabi Alonso sobre el campo de juego.

“Creo que hemos hecho un muy buen partido. En la primera parte hemos tenido muy buen ritmo, con y sin balón hemos sido muy protagonistas. A ocasiones costaba porque el Oviedo estaba cerrado, pero el ritmo era muy bueno. Sabíamos que había que seguir por esa línea. Y en la segunda parte, pues, igual, hemos dado un pasito para adelante, que nos ha costado mantener porque el ritmo era muy alto”, argumentó el técnico español.

Kylian Mbappé volvió a ser la figura con dos goles, pero Vinícius parece recuperar la confianza después de varios partidos sin poder lucirse como solía hacer.

“Desde la defensa hemos robado, hemos transitado y los dos últimos goles nos han dado la tranquilidad. Ha sido un partido muy serio fuera de casa, muy completo, con una grandísima actitud, el equipo, con y sin balón, jugando como un equipo. Me ha gustado mucho, muchas cosas que he visto. Vini ha entrado muy bien. Ha sido decisivo para marcar los dos goles que nos han dado esa tranquilidad. Necesitamos a todos, a los que inician y a los que entran desde el banquillo, y va a haber un montón de partidos para todos”, completó Alonso.

Kylian Mbappé y Vinícius marcaron los goles para el Real Madrid | Foto: AP

Xabi considera que “ha sido un partido para ver que seguimos creciendo. Yo creo que es un partido en el que después de la semana pasada, bueno, el martes contra Osasuna, hoy hemos crecido y queremos seguir así. Y ahora prepararemos el partido de Mallorca antes del parón".

“Tenemos veintipico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos para sacar el mejor equipo posible. Ya te digo, a veces puedes iniciar y ser importante, a veces, pues, tener unos minutos y ser importante. Hoy Vini lo ha sido y mi intención es que todos sumen, todos estén preparados para poder jugar y eso va a ser la tónica durante todo el año”, dijo Alonso.