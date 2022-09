“Gol, juep...”: celebración de Dorlan Pabón causó el repudio de Carlos Antonio Vélez

La más reciente jornada del fútbol colombiano permitió ver uno de los duelos más atractivos del balompié nacional, protagonizado por los dos equipos verdes del país, Atlético Nacional y Deportivo Cali, ambos con un presente poco favorable, pero que veían en la previa de este juego la oportunidad de ganar y renacer en su duro momento.

Quien sacó al final de los 90 minutos la victoria fue el local en el Atanasio Girardot, el cual no dejó pasar mucho tiempo de iniciado el juego para dar el primer golpe y encaminar el triunfo ante su gente. El primero bajo la nueva dirección técnica de Pedro Sarmiento en la escuadra verdolaga.

El triplete de tantos fue obra de Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Andrés Felipe Román. Sobre el segundo tanto, hubo en la celebración una situación captada por la transmisión, la cual dejó ver al anotador decir en una manera de desahogo la frase: “Gol, juep...”. Esta fue analizada y condenada este lunes por Carlos Antonio Vélez en su programa matutino ‘Palabras Mayores’.

Vélez, siempre atento y crítico de aquellas situaciones con las que no está de acuerdo, se pronunció en primera medida buscando una solución para erradicar dichas palabras de los terrenos de juego: “Por qué no empezamos una campaña, porque estos partidos los ven los niños que tienen a sus ídolos en la cancha. Las familias. Empecemos una campaña para evitar que las celebraciones tengan que ver con mentadas de madre, escupitajos, acciones grotescas y esas cosas feas”.

Como “desastre” calificó el actuar de Dorlan Pabón: “Esto no le queda bien ni a usted, Pabón [Dorlan], ni a ningún otro. A mí no me parece, aunque sea nuestro idioma coloquial, que es un desastre, pero igual no tiene sentido”.

Siguiendo con su crítica, señaló que el fútbol debería servir para emitir un mensaje positivo y “no para estar mandando un mensaje que generalmente es equivocado”.

Para finalizar, intentando entender la razón por la que el jugador decidió emitir esa expresión, el comunicador agregó que “si tiene algo que reclamar, hágalo de manera silenciosa y no de manera pública”.

Tabla de posiciones

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

Millonarios - 24 puntos (12 DG)*

Unión Magdalena - 24 puntos (4 DG)

América de Cali - 20 (5 DG)

Deportivo Pasto - 20 (4 DG)

Atlético Nacional - 19 (5)

Rionegro Águilas - 18 (5)**

Deportivo Pereira - 18 (3)*

Once Caldas - 18 (2)

Santa Fe - 18 (-2)

Medellín - 16 (0)*

La Equidad - 16 (-1)

Envigado - 16 (-1)

Junior 15 12 4 3 5 16 14 2

Bucaramanga - 14 (-2)*

Deportes Tolima - 12 (-1)

Alianza Petrolera - 12 (-3)

Jaguares - 10 (-5)

Patriotas - 9 (-5)

Deportivo Cali - 8 (-10)

Cortuluá - 6 (-12)

*Equipos que tienen un partido menos.

**Equipos que tiene dos partidos menos.

Resultados de Liga BetPlay (fecha 12)

Viernes 16 de septiembre

Alianza Petrolera - La Equidad 1 - 2

Atlético Bucaramanga - Independiente Santa Fe 2 - 1

Sábado 17 de septiembre

Envigado FC - Cortuluá 3 - 2

Deportes Tolima - Once Caldas 1 - 0

Unión Magdalena - Jaguares FC 1 - 0

Domingo 18 de septiembre

Deportivo Pasto - Junior 2 - 1

Atlético Nacional - Deportivo Cali 3 - 0

América de Cali - Patriotas Boyacá 2 - 0

Lunes 19 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Rionegro Águilas - 8:00 p. m.

Miércoles 26 de octubre

Millonarios vs. Independiente Medellín - 8:00 p. m.