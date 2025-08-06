Golazo de tiro libre de Yerson Candelo: video de la acción en el América vs. Tigres es tendencia

Este miércoles 6 de agosto, América de Cali se enfrentó con Tigres por el partido de vuelta de la fase previa de los octavos de final de la Copa BetPlay, el torneo que reúne a los clubes de la A con los de la B.

El compromiso acabó por la mínima diferencia a favor de la escuadra que es dirigida por el argentino Diego Gabriel Raimondi. El global terminó con una goleada de 6 a 0.

TIG 🆚 AMÉ [0-1]



|90’ +3’ ⏱| FINAL DEL PARTIDO. ¡TRIUNFO EN YUMBO PARA SELLAR NUESTRA CLASIFICACIÓN A LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA BETPLAY 2025! 👹#TIGxAMÉ#CopaBetPlay pic.twitter.com/kPIvp4YdzG — América de Cali (@AmericadeCali) August 6, 2025

El único tanto del encuentro que se llevó a cabo en el estadio Raúl Miranda de Yumbo lo marcó, al minuto 81, el jugador Yerson Candelo, que puede jugar como lateral derecho o como extremo.

El tanto fue un golazo, ya que, fue de tiro libre. Candelo se paró al frente de la pelota, muy cerca del área grande, en toda la frontal. Cobró con su pierna derecha y la clavó en el ángulo superior izquierdo de la portería rival.

🤩⚽👹Con este espectacular golazo de Yerson Candelo, América venció 1 a 0 a Tigres en la vuelta de la fase 1B de #LACOPAxWIN y el global quedó 6 a 0.



👉Los ‘Escarlatas’ enfrentarán en octavos de final a Bucaramanga. pic.twitter.com/GVio5ptCio — Win Sports (@WinSportsTV) August 6, 2025

Aunque hubo más opciones de gol por oparte de América de Cali, no hubo eficacia para marcar otro u otros tantos. Una nueva victoria para la escuadra del Valle del Cauca.

El video del gol de Yerson Candelo, como era de esperarse, no tardó en hacerse viral en redes sociales, sobre todo en X. Y no era para menos, como se mencionó, fue una muy bonita anotación.

Y ya que se habla de América de Cali, la Dimayor anunció hace apenas unas horas que se adelantó el juego por la fecha 7 de la Liga BetPlay ante Deportivo Pereira. Este juego estaba programado para el 17 de agosto.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido entre Deportivo Pereira y América de Cali, válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, ha sido reprogramado“, señaló la entidad.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que el partido entre @DeporPereiraFC y @AmericadeCali, válido por la Fecha 7 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 ha sido… pic.twitter.com/atQgIs341j — DIMAYOR (@Dimayor) August 6, 2025

“El encuentro se llevará a cabo el jueves, 14 de agosto, a las 6:00 p.m. en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. El motivo del cambio son las Fiestas de la Cosecha en la ciudad de Pereira y la ocupación del estadio para diferentes eventos culturales, lo cual obligó a la reprogramación de fecha del encuentro deportivo”, terminó.