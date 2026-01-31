Deportes

Golazo olímpico del Arsenal sacudió la Premier League: dura tabla de posiciones para Manchester City

Arsenal anda imparable, marcó cuatro goles y sueña con el título de la Premier League. Aumenta la presión para el Manchester City.

31 de enero de 2026, 8:37 p. m.
Madueke celebra el gol olímpico contra el Leeds. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN / Getty Images

Arsenal volvió al camino del triunfo en la Premier League con un contundente 4-0 sobre el Leeds, en partido válido por la fecha 24. El club rojo de Londres toma un gran respiro y le pone fin a una racha de tres partidos sin ganar en el campeonato inglés y ahora acumula 53 puntos en la tabla de posiciones.

La derrota del pasado fin de semana ante el Manchester United en el Emirates Stadium había disparado las alarmas para unos ‘Gunners’ que consiguen ahora un poco más de tranquilidad con cuatro goles a su favor, ampliando provisionalmente a siete puntos su margen sobre sus perseguidores más directos: Manchester City y Aston Villa (igualados a 46 puntos), que el domingo (1 de febrero) juegan contra el Tottenham y Brentford, respectivamente.

En Elland Road, donde pocos equipos han ganado esta temporada, el Arsenal logró su primer triunfo liguero de 2026, después de esa derrota anterior ante el United en Londres y los empates sin goles justo antes contra Liverpool y Tottenham.

Jugadores de Arsenal celebran un gol ante el Leeds. Foto: Arsenal FC via Getty Images

Los últimos malos resultados habían resucitado los fantasmas en torno a un Arsenal con reputación de sufrir bajones en las rectas finales de las temporadas de la Premier League, un torneo que no conquista desde 2004. El 4-0 parece quitarlos y más bien ratifica el trabajo y la mentalidad que Mikel Arteta le ha inyectado al club.

Arsenal golea y sueña con el título de la Premier

Antes de su partido de este sábado, el Arsenal tuvo el percance de la lesión de Bukayo Saka durante el calentamiento, pero fue el hombre que le reemplazó, Noni Madueke, el que puso a los suyos en la vía de la victoria.

El extremo inglés sirvió primero un centro perfecto a la cabeza del español Martín Zubimendi (27′, 1-0) y luego provocó un gol en contra, de Karl Darlow, en un córner muy bien lanzado.

Madueke fue sustituido a la hora de juego por el brasileño Gabriel Martinelli, que fue igualmente decisivo, dando la asistencia para que anotara el sueco Viktor Gyökeres (69′, 3-0).

Otro brasileño, Gabriel Jesús, que había entrado en lugar de Gyökeres, puso la cereza sobre el pastel (86′, 4-0).

También este sábado, el Bournemouth (12º) se asentó en la zona templada de la tabla con una victoria 2-0 en el campo de un Wolverhampton cada vez más hundido (20º, colista), mientras que Brighton (13º) y Everton (8º) igualaron 1-1.

Gol olímpico de Arsenal se viralizó

Por si fuera poco, en el repertorio de encuentra un gol olímpico del Arsenal de Arteta, equipo experto en la pelota parada, a manos de molestar al arquero en los córners.

GOL OLÍMPICO DE MADUEKE CONTRA LEEDS. La fórmula de los tiros de esquina del Arsenal de Arteta, capítulo mil.

