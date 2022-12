Grata sorpresa: mural de Luis Díaz apareció en la habitación del hijo de Steven Gerrard, ídolo del Liverpool

Desde el pasado 9 de octubre, Luis Díaz no está en una cancha de fútbol. Ese día, en la victoria del Liverpool ante el Arsenal 3 a 2, el guajiro disputó 42 minutos. En la Premier League, que retorna este 26 de diciembre con el boxing day, ya lleva ocho partidos, cinco de ellos jugando desde el pitazo inicial hasta el final.

Sin embargo, la temporada terminó para él con una mala noticia. Un fuerte golpe en la rodilla que afectó los ligamentos, obligó a Lucho a ir al quirófano. Se espera que el extremo del Liverpool regrese -con toda- en tres meses.

Pese a que Luis Díaz no pudo estar aún en partidos tan importantes, como contra el Manchester City, donde su club fue derrotado en la aspiración de llegar a los cuartos de final de la Carabao Cup, el colombiano se hace inolvidable en Inglaterra.

El lateral izquierdo Kostas Tsimikas, que ha compartido 17 partidos con Díaz, expresó su apoyo al cafetero en el medio The Athletic.

“Es tan mala suerte para Luis Díaz y me siento muy triste por él. Afortunadamente, es muy fuerte mental y físicamente. Le deseo una pronta recuperación y cada uno de nosotros estaremos allí para él en el camino. Lo estaremos esperando”, comentó el jugador griego.

Además de sus compañeros, el hijo de Steven Gerrard, Lio Gerrard, de cinco años, único varón de los cuatro hijos del exfutbolista, tiene presente todos los días al colombiano.

Así las cosas, Gerard publicó una foto que emocionó a Colombia.

“Merry Christmas”, dice el post, con su hijo sentados sobre la cama y en la pared de fondo se ve una pintura enorme del rostro del colombiano junto a la imagen de Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold.

Más de 200 mil usuarios le han dado like a la foto del jugador que estuvo en el Liverpool desde 1998 y hasta la temporada 2014-15, ganando tres Copas de la Liga, dos FA Cup, una Community Shield, una Copa y una supercopa de la Uefa y una Liga de Campeones.

Alarmantes novedades sobre Luis Díaz: aseguran que logrará forma hasta 2023/2024

Tras la lesión del colombiano, la prensa inglesa ha intentado recopilar la mayor cantidad de información para determinar las condiciones reales del estado de Díaz. Es por ello que el importante medio Football Insider entrevistó al médico Ben Dinnery, quien siendo muy acucioso dijo que no será el tercer mes de 2023 el momento en que el guajiro recupere su forma, habrá que llevar un proceso hasta finales de dicha campaña para verlo al 100 %.

Apoyado en esa teoría, inició parte de su concepto así: “Siempre me gusta contextualizar, y vemos jugadores en el campo de entrenamiento sin necesariamente volver a entrenar o volver a jugar y un regreso al juego no es necesariamente un regreso al rendimiento”.

Con una primera teoría alarmante, no descartó que logre sumar minutos. Sin embargo, no le augura que pueda existir el mejor rendimiento posible o al menos no estaría cerca de la intensidad con la que jugaba a su llegada a Inglaterra: “Idealmente, podría ver el final de la temporada como una oportunidad para ponerse en forma e integrarse completamente en el equipo. Es posible que veamos algunas buenas actuaciones hacia el final de la temporada, pero debido a esos problemas de lesiones, puede haber algunos problemas con su consistencia”.