Grave acusación de importante club sobre el arbitraje en Colombia: “pitan dependiendo del marrano”

Manos claras en zonas donde se podría pitar penal, faltas o expulsiones no otorgadas son el pan de cada día para varios clubes. Como es de esperarse, dichos sucesos dan para que los directivos salgan a protestar sobre las actuaciones de los colegiados. Quien lo hizo recientemente fue el presidente de Jaguares, Nelson Soto.

El directivo del cuadro felino, que pelea año tras año por figurar en la tabla de posiciones, pero además por no caer al descenso, señaló a un medio esta grave acusación: “Eso no es un secreto, acá pitan dependiendo del marrano. Dependiendo del equipo, a ese le dan o le quitan”.

Juzgando desde los inconvenientes que se haya tenido con su club, señaló que no tenía la intención de dar a conocer como tal algún equipo, pero sí se había sentido atacado con dichas decisiones: “No voy a nombrar equipos porque los equipos no tenemos la culpa de los errores arbitrales, pero sí sabemos que hay muchos inconvenientes”.

🎥⚽🎙️"Lo del tema arbitral, eso no es un secreto, eso aquí pitan, discúlpenme la expresión y lo digo con todo el respeto, eso aquí pintan dependiendo el marrano, dependiendo el equipo, a ese le dan o le quitan" Nelson Soto, Pdte de @JaguaresdeCord . #LosDueñosDelBalónCali pic.twitter.com/zYTu2b87MW

Apuntando a una de las herramientas que se tiene para mejorar en las decisiones, comentó que parecen no estar siendo bien manejadas: “No sé si es que el VAR es fácilmente manipulable con sus líneas o con sus conceptos, y tampoco me atrevo a juzgar porque no soy experto en el tema”.