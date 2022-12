“Habla con los pies”: técnico y capitán de Francia se deshacen en elogios para Mbappé

El seleccionador francés Didier Deschamps se mostró complacido este domingo 4 de diciembre por contar en su equipo con Kylian Mbappé, autor de dos goles y una asistencia en la victoria 3-1 contra Polonia en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

“Tiene la capacidad de cambiar un partido”, dijo.

“Kylian habla con los pies, ¡y lo hace muy bien!”, declaró el técnico galo en conferencia de prensa. “Forma parte de esos jugadores fuera de serie, pese a que hoy no estaba en las mejores condiciones y él lo sabe”.

“Tiene esa capacidad de cambiar el transcurso de un partido en cualquier momento”, añadió.

Deschamps también se refirió al buen entendimiento entre Mbappé y Olivier Giroud, el delantero que abrió el marcador contra los polacos tras recibir un pase del jugador del PSG. “El uno necesita al otro. Aunque Kylian pueda marcar diferencias solo, con su juego, tener un delantero en el que apoyarse como Olivier le gusta”.

Precisamente, gracias a su gol anotado, Giroud se convirtió este domingo en el máximo goleador de la historia de los bleus, con 52 dianas. Una más que Thierry Henry.

“Olivier siempre ha sido un jugador importante, pese a que hace cuatro años ganamos el título, aunque él no marcó. Ha atravesado momentos complicados, pero hoy se ve recompensado porque a menudo fue criticado”, señaló el técnico.

“Tiene una gran fortaleza mental, nunca le han regalado nada. Y no es un récord cualquiera, más allá de que fuera Henry el que lo tuviera y de que muy probablemente alguien le supere”, añadió en referencia a Mbappé, que ha marcado ya 33 goles con la selección, pese a tener solo 24 años.

Ambos ya fueron los delanteros que llevaron a Francia al título en Rusia 2018, pero “Kylian jugaba más a la derecha en un 4-4-2″.

“Ahora juegan más juntos... pero ¡ya me gustaría que funcionara tan mal y tener el mismo resultado! (que en Rusia)”, bromeó.

El asombro de Lloris

“Es difícil encontrar los límites de (Kylian) Mbappé”, estimó el portero francés Hugo Lloris después del partido. “Lo digo y lo repito, es difícil encontrar los límites de Mbappé en un partido como el de hoy”.

“Quizá se le vio algo menos en la segunda parte, pero marcó dos goles extraordinarios”, con los que suma cinco y es el máximo goleador del Mundial.

“Es una gran ventaja para nuestro equipo (...) Cuanto más avancemos en la competición, más tendremos que subir el nivel como equipo y sabemos que podemos contar con él”.

Sobre el partido, Lloris admitió que “en la primera parte nos han incomodado y han tenido una ocasión de gol muy clara, aunque nosotros también tuvimos”.

“En la segunda hemos controlado muy bien, con dos goles increíbles de Kylian y además da el pase a Olivier (Giroud), quien ya tiene el récord, pero no creo que quiera pararse ahí”.

También igualó dos récords el propio Lloris, el de Lilian Thuram como jugador con más partidos internacionales con el seleccionado francés (142) y el de más partidos en Copa del Mundo de Fabien Barthez y Thierry Henry (los tres con 17).

“Es bueno para mí alcanzar esas cifras y me he dado el derecho de jugar al menos un partido más en este torneo, por lo que no tengo ganas de parar aquí. Vamos a recuperar y guardar fuerzas para las próximas batallas”, concluyó el capitán galo.

*Con información de la AFP.