Habló Imer Machado por primera vez; hizo confesión sobre títulos de Nacional en el fútbol colombiano

Estas fueron las nueve finales que pitó en el FPC: Once Caldas vs. La Equidad (Copa Colombia 2008), Rionegro vs. Real Cartagena (Apertura 2008 - Ascenso), Medellín vs. América (Finalización 2008), Once Caldas vs. Junior (Apertura 2009), La Equidad vs. Junior (Apertura 2010), Atlético Nacional vs. La Equidad (Apertura 2011), Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional (Apertura 2013), Atlético Nacional vs. Millonarios (Copa Colombia 2013), Atlético Nacional vs. Deportivo Cali (Finalización 2013), Atlético Nacional Vs. Junior de Barranquilla (Apertura 2014) y Junior Vs. Santa Fe (Copa Colombia 2015).