“Hace dos días fuimos atacados con bombas en mi ciudad”: tenista ucraniana en la Copa Colsanitas

Mientras la ucraniana Dayana Yastremska llegaba a la cancha central de polvo de ladrillo en el Country Club de Bogotá, desde ese mismo lugar varios niños colombianos elevaron al cielo globos de color amarillo y azul para decirle a la tenista número 104 del ranking mundial que se solidarizaban con ella, con su pueblo atacado por los rusos y que al igual que en Ucrania, en Colombia se anhela la paz.

Torneo tenis Colsanitas Country Club - Foto: Esteban Vega

Llegó luciendo en su mano izquierda una manopla con la bandera de su país y de las palmas de los asistentes a su segunda presentación salió un aplauso después de obtener su primer triunfo en la Copa Colsanitas al vencer a la húngara Panna Udvardy 7-5 y 6-1.

La mujer, nacida en Odesa, Ucrania, ya había venido a Bogotá en el año 2017; sin embargo, se despidió en primera ronda de este mismo torneo. Empezar ganando es un alivio en medio de la situación que vive su país. “Es muy lindo volver a estar en Bogotá. Las condiciones para jugar acá son muy difíciles por la altura, pero después de varios días me adapto un poco. No ha sido un juego fácil por las condiciones, pero estoy muy feliz porque gané mi primera ronda y estoy esperando mi siguiente ronda”, dijo a la prensa que en cantidad la esperó en la rueda de prensa pospartido.

La imagen de Dayana y su hermana Ivanka de 15 años le dio la vuelta al mundo luego de que las deportistas que tuvieron que esconderse con sus padres en un parqueadero subterráneo para sobrevivir a las bombas, recorrieran cerca de 193,33 km para escapar de la guerra por la frontera con Ucrania.

Describe al tenis como un deporte de máxima concentración, pero para ella es difícil sacar de su mente y corazón lo que viven sus connacionales. “Para ser honesta, es muy difícil de describir porque en realidad quisiera estar en mi casa, quiero ver a mis papás. Tengo que estar concentrada en el tenis porque creo que ahí es donde puedo poner todas mis emociones y mis pensamientos. Creo que el tenis me ha ayudado mucho. Además, no sabemos cómo va a terminar el mundo y que va a pasar y mis padres me dicen que debo mirar el futuro y tomar la responsabilidad de mi hermana menor y yo trato, pero es muy difícil de describir”, dijo con voz entrecortada.

Torneo tenis Colsanitas Country Club - Foto: Esteban Vega

Sus papás decidieron quedarse como miles de ucranianos para defender su país. Su papá ayuda a Dayana con la fundación para brindar humanitariamente todo lo posible a un pueblo que es atacado por los rusos. “He hablado con mis papás, ellos están en casa, en Odesa. Me dijeron que las cosas están peor. Hace dos días fuimos atacados con bombas en mi ciudad”, confesó y agregó.

“Mi papá está controlando mi fundación, tengo una fundación donde hacemos ayuda comunitaria. Con un diputado de mi ciudad creamos un corredor comunitario desde Europa hasta Odesa y mi papá es quien está al control de eso. Desde España nos enviaron más de 100 mil toneladas de ayuda humanitaria y la enviamos a diferentes ciudades para ayudar a niños a militares, a civiles y a todo el que lo necesite. Mis padres y mi familia son quienes están a cargo de la fundación y estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar. Solo espero que todo vaya a estar bien”, anhela.

Dayana es la sensación en la Copa Colsanitas. Los colombianos le piden fotos, la abrazan y le expresan el cariño a ella y su país.

Aunque empezó ganando y sabe que su triunfo puede ser una buena noticia para los que la siguen desde Ucrania, cree que su papel internacional en el deporte no es nada comparable con el esfuerzo que hacen aquellos que defienden el territorio invadido por orden de Vladimir Putin.

“Estoy muy orgullosa de Ucrania. Estoy orgullosa de los militares de Ucrania que están peleando y de todos los que están al frente por sus familias y sus ciudades. Yo estoy afuera de Ucrania, en un lugar seguro, tratando de hacer lo que pueda. No puedo compararme con los que están allá, pero los respeto a todos. Es difícil de decir, yo solo estoy haciendo mi trabajo y debo estar orgullosa de ser ucraniana, pero sé que no se compara con lo que está pasando allá y lo que ellos están haciendo en mi país”, dejó claro cuando se le reconoció como una de las deportistas orgullo de su nación.

Torneo tenis Colsanitas Country Club - Foto: Esteban Vega

Mientras Rusia divide al mundo con una absurda guerra, el deporte une a la ucraniana Dayana Yastremska y a las rusas Elina Avanesyan y Kamila Rajímova en la misma competencia disputada en Colombia.

Sin embargo, el cuadro de los enfrentamientos del torneo diseñado por la Women’s Tennis Association WTA decidió borrar las banderas de las competidoras que representan a Rusia.

“No soy quien debe decidir eso, solo puedo decir que quitaron la bandera y creo que eso es lo correcto, y para lo demás creo que hay gente con más nivel que yo que debe tomar la responsabilidad y debe tomar las decisiones correctas. Solo diré que soy neutral con todos, pero es muy agradable que la gente nos apoye”, dijo Dayana cuando se le preguntó su opinión al respecto.

Finalmente, la tenista de 21 años no quiso enviar ningún mensaje a Vladimir Putin. Fue vehemente al decir que las únicas palabras que dedicará, irán para su pueblo. “Solo le daré el mensaje a los ucranianos: estoy muy orgullosa de ellos y son unos guerreros”, concluyó.