Hakimi aparece en “scooter muleta” tras su lesión en jugada con Luis Díaz: video le da la vuelta al mundo

Este miércoles, 19 de noviembre, Achraf Hakimi apareció de forma llamativa en la gala de premios de la Confederación Africana de Fútbol. El lateral derecho marroquí, al servicio del PSG, atraviesa un severo esguince de tobillo desde el pasado 4 de noviembre, cuando salió lesionado en una fuerte jugada con el colombiano Luis Díaz del Bayern Múnich.

Instante en el que Luis Díaz trata de sacarle el balón a Hakimi y, por una jugada donde no se detalla mala intención, termina lesionándolo.

Hakimi hizo presencia en la gala porque era uno de los nominados al premio del mejor futbolista africano del año. ¿Cómo lo hizo? Tal como reseñó DSports, en una “scooter muleta”. Se llevó todas las miradas y rápidamente se convirtió en tendencia global.

“Achraf Hakimi arribó a la gala de los premios de la CAF 2025 en un “scooter muleta” tras la lesión en el partido ante Bayern Múnich por Champions League”, contó el medio referenciado.

Unos aficionados se acercaron a pedirle autógrafo, mientras Achraf posó junto a sus acompañantes para las fotografías.

Hakimi, al final, se llevó el premio al mejor futbolista africano del año

El jugador de 27 años, que con el PSG fue campeón de Europa y Francia este año, gana por primera vez este prestigioso galardón individual, que concede la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Hakimi, sexto el pasado septiembre en la votación del Balón de Oro de la revista France Football que ganó su compañero francés Ousmane Dembélé, superó en la pugna por este premio continental al atacante egipcio Mohamed Salah (Liverpool), que había sido coronado el mejor de su continente en 2017 y 2018, y al delantero nigeriano Victor Osimhen (Galatasaray), recompensado en 2023.

Achraf Hakimi elegido como el mejor jugador africano del año.

El año pasado este galardón había sido para el nigeriano Ademola Lookman, del Atalanta. Hakimi había estado en la terna de finalistas en 2023 y 2024.

El pasado mayo, el lateral marroquí había recibido ya el Premio Marc-Vivien Foé, que reconoce al mejor jugador africano de la temporada en la Ligue 1 francesa.

“Es realmente un honor para mí estar aquí hoy. Estoy orgulloso por conseguir un trofeo tan prestigioso”, declaró Hakimi este miércoles.

Hakimi confía en estar totalmente recuperado para guiar a Marruecos, país anfitrión, durante la Copa de África de Naciones (CAN), a partir del 21 de diciembre.

Marruecos fue protagonista en la ceremonia de premios de la CAF también por la victoria de Ghizlane Chebbak como la mejor futbolista del continente, en su caso superando a su compatriota Sanaa Mssoudy y a la nigeriana Rasheedat Ajibade.

Chebbak (25 años) juega en el Al Hilal saudita y fue la máxima anotadora de la Copa de África de Naciones femenina, donde Marruecos perdió la final ante Nigeria.

Otro galardonado marroquí fue Yassine Bonou (Al Hilal), que logró el premio a mejor arquero africano del año.