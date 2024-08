Hermana de Juan Izquierdo, futbolista que murió en Brasil, le hizo estremecedora promesa: “Así va a ser”

“Hermano, no hay palabras para explicar el dolor que siento en el alma. Aún no caigo que no te voy a ver nunca más, que no te voy a poder pelear, pedirte que me suenes la espalda, decirte que me gusta algo que tenés puesto y que me digas dale ‘mangaga’; que me digas que siempre te acordabas de mí cuando corrías rápido en la cancha porque siempre te decía que corrías como un tero, esa sonrisa hermosa llena de vida”, empezó su mensaje a través de su cuenta de Instagram.