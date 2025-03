Hermano de JuanFer Quintero hizo confesión sobre el jugador de la Selección Colombia: “Va a salir en algún momento”

Entre las críticas más sonadas a Lorenzo, el por qué no puso a jugar a Juan Fernando Quintero , jugador que cada vez que toca la pelota con su zurda termina pasando algo en la cancha.

Juanfer Quintero acabó con su silencio: hizo pedido y se pronunció tras no jugar en Colombia

Contexto: Juanfer Quintero acabó con su silencio: hizo pedido y se pronunció tras no jugar en Colombia

Por otra parte, narró que su hermano JuanFer Quintero es una persona muy familiar, tranquila, que no le gusta salir mucho y, por el contrario, disfruta de los planes sencillos.

“JuanFer es una persona muy tranquila que se levanta a entrenar y del entreno va a la casa otra vez. JuanFer es una persona que creo que lo ha dicho en las entrevistas, que no le gusta salir. Él no sale, pasamos mucho tiempo en el hogar; le gusta jugar mucho dominó, parqués. Entonces todo el tiempo es en casa jugando ese tipo de cosas y siempre cuidándose y alimentándose para mañana entrenar. Mi hermano es muy centrado ”, agregó el hermano del futbolista en entrevista con el Gol Caraco l.

Mamá de Juanfer Quintero estalló por lo que le hizo Lorenzo ante Paraguay: no fue el único

Contexto: Mamá de Juanfer Quintero estalló por lo que le hizo Lorenzo ante Paraguay: no fue el único

“La tranquilidad nunca llega, te lo hablo personalmente, cuando mi hermano juega siento que el corazón se me va a salir, porque uno vive esos partidos a mil, uno sufre mucho, cuando hace un pase mal o no le pega bien. Está el sentir de hermano, de la familia, queremos que le vaya bien en la cancha, pero el fútbol no es siempre como quiere”, destacó en la entrevista citada anteriormente.