Hincha de Junior perdió la paciencia y tuvo un fuerte cruce con otros que aplaudieron a Envigado

Junior de Barranquilla sigue sin levantar cabeza en la Liga BetPlay. El conjunto tiburón volvió a sumar un nuevo fracaso al caer con Envigado, en su casa, por un marcador de 2-1, y de paso ubicarse en el fondo de la tabla con tan solo 6 puntos.

Los goles de Henry Mosquera y Juan Manuel Zapata dieron las estocadas para que la afición que asistió al Metropolitano perdiera la paciencia con el equipo. Eso sí, para los miles de hinchas, el único que se salvó fue Juan Fernando Quintero, quien fue el autor del gol del descuento y que salió aplaudido.

Juan Fernando Quintero marcó ante Envigado su primer gol con la camiseta de Junior. - Foto: Dimayor

No obstante, otro sector de la hinchada también decidió resaltar el gran nivel de su rival en la noche del domingo. Varios fanáticos ubicados en el sector de oriental se pararon de su silla para aplaudir a los jugadores del cuadro rival, generando la molestia de un seguidor en particular, que perdió su paciencia y arremetió contra estas personas.

En las imágenes, que circularon por redes sociales, se logra observar a un enojado hombre que pelea con otros a los insultos porque los demás aplaudían a Envigado, rival de turno. Él dejó claro que a los rivales no se les aplaude.

“Al rival no se le aplaude ni por el hiju***. Bajen y chúpenle la *** a los jugadores de Envigado. No vuelvan al estadio. Esto es Junior y al rival no se le aplaude”, se escucha al hombre que discute con otras personas.

Este suceso generó un sinnúmero de reacciones en el mundo juniorista, pues no es la primera vez que la hinchada se rinde a los pies de sus rivales cuando pierden. La más recordada fue en un Junior vs. Millonarios, siendo el equipo de Gamero exaltado por la afición rival.

pic.twitter.com/mZUWlSJS2Y — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) March 13, 2023

Profunda crisis

Bajo este panorama, desde Barranquilla han asegurado que la estadía del técnico Arturo Reyes es casi nula y que la directiva ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo estratega.

En la baraja de nombres que hay sobre la mesa han aparecido varios que ya tuvieron paso por el club. José ‘Cheche’ Hernández fue uno de los primeros en sonar, pero estaría totalmente descartado.

Con el correr de las horas de este lunes salieron a la luz otros técnicos que podrían tomar las riendas del Junior. En la competencia por el banquillo apareció el uruguayo Pablo Repetto y el ex Selección Colombia, Reinaldo Rueda, hombre que estaría más cerca.

Según el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, Rueda sería anunciado en las próximas horas, pues solo faltarían detalles por pulir. “En @JuniorClubSA anunciarían a Reinaldo Rueda como su nuevo DT en las próximas horas. En este momento se pulen los detalles finales para su llegada”, informó en su Twitter.

“Él es un técnico ganador, últimamente más en clubes. Es un hombre que miran de para arriba, como miran a Osorio o Pinto. Son técnicos que no miran face to face, sino que miran hacia arriba. Ya hay ahí un grado de respeto que no generan otros técnicos”, agregó.

Reinaldo Rueda y su última vez que dirigió en Barranquilla. - Foto: Getty Images

Por lo pronto, el ambiente en Junior sigue a la expectativa con lo que pasará este lunes. Los tiburones buscarán la próxima fecha salir del fondo de la tabla ante Independiente Santa Fe, equipo que tampoco pasa un gran momento.

Programación Fecha 9 - Liga BetPlay

Sábado 18 de marzo

Junior FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+