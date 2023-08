Hinchas de América se cansaron de Lucas González: piden a gritos que regrese técnico campeón

Este partido se convirtió en el quinto al hilo sin que el equipo firme una victoria. Dicha racha ha hecho que los hinchas del América pierdan la paciencia con Lucas González, técnico que llegó para esta temporada como la gran sensación pero que no ha tenido la fortuna en los primeros duelos.

Las críticas no se han hecho esperar por parte de un sector de la prensa, Carlos Antonio Vélez, comentarista de Antena 2, criticó con dureza el estilo táctico del equipo vallecaucano: “Lo de América raya en lo ridículo. Ese fútbol que llaman valiente y/o que corre riesgos sumando jugadores en ataque, renunciando al equilibrio, es irresponsabilidad pura. No se comió más goles porque Nacional, dentro de todo, falló situaciones claras. Para jugar como en el peladero no necesitan gastar tanta plata”.