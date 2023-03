Al relator lo acusan de no “cantar” con pasión los goles del equipo verde.

Hinchas de Nacional critican a Javier Fernández y piden que no vuelva a narrar un partido de los ‘verdolagas’

Atlético Nacional derrotó este lunes 27 de febrero al Atlético Huila, lo que le permitió al equipo verdolaga escalar a la cuarta posición de la Liga BetPlay con nueve puntos. Los dirigidos por Paulo Autuori comienzan a encontrar su mejor forma y a despejar las críticas de los aficionados que inicialmente no estaban apoyando el proceso del entrenador brasileño.

El que sí no se pudo salvar de las críticas por parte de la hinchada verdolaga fue el relator Javier Fernández, más conocido como “El Cantante del Gol”, el cual fue el encargado de narrar el partido por la señal de Win Sports+, canal dueño de los derechos televisivos del fútbol profesional colombiano.

Y es que según los aficionados verdes, el narrador ha mostrado abiertamente que no le agrada Atlético Nacional, por lo que siempre está deseando que le hagan goles al equipo antioqueño e, incluso, no canta con efusividad las anotaciones del equipo antioqueño. Según las críticas que ha recibido, Fernández habla mucho del América durante los partidos de Nacional y no grita lo goles del equipo verde, como grita los de los rojos. Hecho que habría cansado a los televidentes en el juego ante Atlético Huila.

Javier Fernández es un reconocido narrador vallecaucano que actualmente trabaja para RCN y Win Sports. - Foto: Instagram @elcantantedelgol

Y el colmo, según los hinchas, habría ocurrido en el tercer gol de Nacional ante el equipo opita este lunes, cuando Nelson Deossa puso el 3 a 1 definitivo. Javier Fernández no habría cantado este gol con efusividad, algo que evidentemente molestó a los hinchas paisas.

¿Algo más para decir sobre la pésima, triste, detestable narración del tercer gol de Nacional? pic.twitter.com/bockQzOeby — Jwillocv 👊🏻 (@Jwillocv) February 28, 2023

“¿Algo más para decir sobre la pésima, triste, detestable narración del tercer gol de Nacional?”, escribió un usuario de Twitter criticando a Fernández por la poca emoción que le puso a la anotación de los verdes. A lo que muchos otros hinchas de Nacional respondieron que ya era algo común, cuando el relator tenía que narrar los partidos de este equipo. Muchos aseguraron que solamente canta con pasión los goles del América de Cali, razón por la que no le alegrarían los goles de los verdolagas, eterno rival del equipo escarlata.

Atlético Nacional celebró en la fecha 6 de la Liga colombiana. - Foto: @nacionaloficial

No obstante, hubo otros usuarios que aseguraron que los hinchas de Nacional estaban exagerando y que “el Cantante del Gol” sí había narrado con emoción el gol del equipo verde. De todos modos, no es la primera vez que este relator recibe esta clase de críticas, por lo que los hinchas del cuadro paisa han comenzado a pedirle a la cuenta oficial de Win Sports que no designen más a Fernández como relator oficial de los partidos de su equipo.

Atlético Nacional celebró sin apuros

En cuanto a las acciones, durante los 90 minutos se vio un compromiso bastante emotivo que dejó uno de los mejores juegos de la jornada, pues si bien los de Neiva podrían sentirse inferiores ante los verdes, no se dejaron sobrepasar del todo y tuvieron varias oportunidades para irse adelante. Lo que finalmente certificó que los locales ganaran fue la efectividad de sus jugadores, quienes ante el portero del Huila no dudaron y el par que tuvieron lograron ponerla adentro del arco.

Atlético Nacional 3-1 Huila / Fecha 6. - Foto: @nacionaloficial

La jugada que ‘rompió’ la paridad se dio en el cierre del primer tiempo, cuando ambos ya habían mostrado tener opciones claras. No obstante, en esta oportunidad un poco más de suerte pudieron tener los verdolagas tras un remate de su joven figura, Brahian Palacios. El atacante, que hace muy poco hizo su aparición en el equipo, recibió un balón por la banda con tan buena fortuna de haberle pegado a un contrario y que este se metiera en el pórtico rival.

Con el 1-0 en el bolsillo, Nacional lo siguió intentando por un largo tramo de la segunda mitad, pero no tuvo claridad suficiente. Por fortuna, restando 20′ para que se acabara el tiempo reglamentario, un dudoso penal fue pitado a su favor tras la revisión en el VAR y allí Dorlan Pabón puso el 2-0 hasta ese momento. El resultado del juego no se quedó allí, pues hubo dos goles más en el remate: uno de Huila en los pies de Marcus Vinicius y otro más de Nelson Deossa en favor de los verdes, quien aplicó la inexorable “ley del ex”.