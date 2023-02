Víctor Hugo Aristizábal se le fue de frente a sacerdote que insultó a los paisas: “pedófilos”

En las últimas horas, una fuerte polémica se ha armado por las palabras del sacerdote Fernando Piña, quien lanzó fuertes señalamientos contra los paisas al asegurar que son los encargados de distribuir la droga en Colombia. El cura se ubicó en el púlpito de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, de Boyacá, para compararlos con el pecado. La escandalosa intervención quedó registrada en un video y cada palabra ha sido reprochada ampliamente en las redes sociales.

Así lo señaló: “No me tomen a mal este comentario. Lo hago jocosamente, porque amo y valoro a los paisas: la serpiente astuta parecía paisa”, aludiendo a la cita bíblica donde se ilustra a esta especie como un ‘animal maldito’ que provocó el pecado en el Paraíso.

En la intervención, agregó que la cultura de esta región del país tiene lo más bueno del mundo, como lo más malo: “Son líderes para el bien o son líderes para el mal, y ellos lo saben. No me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo”, manifestó el cura.

El momento más crítico de la eucaristía llegó cuando responsabilizó a los habitantes de esta región de traficar las drogas en Colombia. La ira de los asistentes empezó a aumentar en el transcurso del evento religioso y le reclamaron por los lamentables comentarios.

De esta manera sugirió ese argumento: “¿Quién distribuye el microtráfico en Colombia? Los paisas, porque hacen ver el pecado como bueno. Los mayores líderes espirituales y mejores católicos también están allá. También me le quito el sombrero a ellos”, concluyó.

Sacerdote causa revuelo por críticas a los paisas. - Foto: Cortesía: Denuncias Antioquia.

Bajo este panorama, miles de reacciones se hicieron esperar en contra del párroco. Una de las que hizo más bombo fue la del exfutbolista antioqueño, Víctor Hugo Aristizábal, quien se mostró muy molesto por los comentarios de Piña y se atrevió a generalizar a los sacerdotes al decirles “pedófilos”.

“Es como si dijeran que todos los sacerdotes son pedófilos”. De hecho, el goleador hizo énfasis en que “hay gente que no se mide con sus equivocados comentarios”.

Dicho comentario lo realizó por medio de su cuenta de Instagram, adjuntando la foto del sacerdote y su mensaje que fue apoyado por muchos antioqueños que también se mostraron ofendidos.

Mensaje Aristizábal tras polémico comentario de sacerdote. - Foto: Instagram: @aristigol9

No se arrepiente

El cura Fernando Piña habló en una eucaristía sobre los habitantes de Antioquia y los responsabilizó de llenar Colombia de drogas, entre otras palabras que han sido reprochadas ampliamente. En conversación con SEMANA, advirtió que no mintió.

A pesar de su discurso, aseguró que la intención no era hacer sentir mal a los feligreses. El problema que identificó es que “hay verdades que se toman a mal” y le faltó “amor” para expresarlas. En medio de las disculpas, se apalancó en los atributos de la cultura paisa.

En la eucarística agregó que el departamento goza de los mejores católicos y líderes reconocidos de la religión que promulga, pero hay piedras en el zapato. No obstante, lamentó que no se tuvieran en cuenta estas cualidades a la hora de juzgarlo.

Sacerdote habla de los paisas en una polémica eucaristía en Boyacá. - Foto: Fragmento de video publicado por la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Boyacá en Facebook.

Reiteró que el objetivo de la predicación no era destruir, sino sumar a la edificación de la fe de los creyentes. Aunque los reparos que formuló no los desconoce y frente al público los mantiene con un tono menos hiriente, pese al gran escándalo que despertó.

“Considero que no son mentiras, quizá no era el momento o las circunstancias. Aunque ellos estaban molestos y se vivió un momento algo tenso que no sale en las redes, estamos dispuestos a hablar. A veces hay verdades que se toman a mal”, anotó el cura.