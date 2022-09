Histórico futbolista italiano se rinde a los pies de Juan Guillermo Cuadrado, dice que “es fundamental”

Foto: LightRocket via Getty Images

Sus más de diez años en el fútbol europeo han dado rédito para que Juan Guillermo Cuadrado sea uno de los jugadores más respetados en el continente. Así por lo menos lo ha hecho saber el histórico jugador italiano Alessandro Del Piero, quien en las últimas horas se rindió a los pies del colombiano.

Para el icono de la Juventus en los años 2000 y la selección italiana, Cuadrado es el mejor jugador colombiano debido a varios factores. En primer lugar, el nacido en Necoclí es un arma letal en el uno contra uno, algo que lo diferencia de los demás.

“Es un jugador fundamental, en velocidad de ataque y en saber regatear 1 contra 1, es una característica muy importante en el fútbol de hoy. Un defensa lo piensa dos o tres veces antes de enfrentarse a él en el área, es un tipo positivo y alegre, son cualidades que adora el entrenador”, dijo el exjugador.

Juan Guillermo Cuadrado está próximo a iniciar una nueva campaña con la Juventus - Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Aunque en esta temporada no ha tenido tanto protagonismo como en años anteriores, el colombiano no deja de ser un referente en las toldas de la Juve, que últimamente no pasa por un buen momento.

La gran duda que ahora pasa en el cafetero es su futuro en el cuadro Bianconero, pues a pesar de tener contrato hasta mitad del año 2023, aún no se sabe si podría salir en el mercado de pases que se dará en enero.

¿Qué dicen en Italia?

La prensa deportiva de Italia, que ha criticado fuertemente en los últimos días al jugador de la Selección Colombia, asegurando que los días de Juan Guillermo en el equipo más grande de ese país estarían contados. Incluso, menciona los reemplazos que estarían analizando los directivos de la Juventus.

“A día de hoy ambos (contratos) expiran el 30 de junio de 2023 y están llamados a vivir, salvo sorpresa, la que debería ser su última temporada en la Vecchia Signora”, afirma el portal Calciomercato refiriéndose al colombiano y a Alex Sandro.

Pero el periodismo italiano se refirió exactamente al caso de Juan Guillermo: “La figura de Cuadrado, siempre capaz de marcar al hombre y crear superioridad numérica, empieza a desaparecer. El mercado de los laterales es el que más sigue la Juve, con Grimaldo, del Benfica, que se convierte en el perfil más interesante, pero también Singo, del Torino. Arana, del Corinthians y sin olvidar la compra ya realizada, pero enviada a préstamo al Bolonia por Cambiaso. Cada vez está más cerca el que será el fin de una era en la Juve. Con el presente de Alex Sandro y Cuadrado a punto de convertirse en el pasado”.

Sin embargo, a pesar de su edad, el jugador colombiano sigue siendo importante para el equipo de Allegri, ya que Cuadrado ha mostrado que es el futbolista más polifuncional de la plantilla. Incluso, en el último partido de Champions League frente al PSG, el exjugador del Medellín fue el que mejor calificación obtuvo por la prensa europea.

Cuadrado renovó su contrato con el equipo más grande de Italia hace unos meses, pero fue solamente por un año más.