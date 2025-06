Hora y canal para ver en vivo América vs. Tolima y Santa Fe vs. Nacional, fecha 4 de cuadrangulares

Este jueves 12 de junio, se llevarán a cabo dos cruciales partidos por la fecha número 4 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay del primer semestre del año.

Por la zona A, América de Cali se enfrentará con Deportes Tolima. Este cotejo se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.

📋⚽️ Los convocados por el profe Jorge Da Silva para enfrentar mañana a Deportes Tolima en el Pascual Guerrero, por la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-I. 👹 pic.twitter.com/ilkPxH8coW — América de Cali (@AmericadeCali) June 12, 2025

Este encuentro comenzará a las 6:20 p. m., hora colombiana y se podrá ver en vivo a través de la pantalla de Win Sports +. El conjunto ‘escarlata’ es favorito a llevarse el cotejo.

Luego, por el grupo B, Atlético Nacional de Medellín se verá las caras con Independiente Santa Fe de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Se espera un choque repleto de emociones.

El partido comenzará sobre las 8:20 p. m., hora colombiana y también se podrá ver en vivo a través de la pantalla de Win Sports +. Si los ‘cardenales’ ganan, se acercarán a la final del torneo.

Más de la Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín, por el grupo A, venció por la mínima diferencia al Junior de Barranquilla, el miércoles 11 de junio, en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

“Es una pregunta en la cual tengo yo no tengo la obligación de responder acá y tampoco es para mí. Tengo un contrato, trabajo, me levanto todos los días con las mismas ganas. Gane, empate, pierda, siempre estoy ahí trabajando de una u otra manera. Mañana me pararé con la misma iniciativa de tratar de ganar el partido el domingo y tratar de poder cerrar de mejor manera porque nosotros no nos podemos entregar“, dijo César Farías, DT del Junior, tras el duelo, en relación con su futuro.

Por otro lado, el mismo miércoles, Millonarios F. C. de Bogotá no pudo vencer en El Campín a Once Caldas de Manizales por la zona B. El partido, que estuvo entretenido de inicio a fin, acabó 2 goles a 2.

⏱️ 90' Termina el partido en El Campín. ¡VAMOS MILLONARIOS ! ⚡💙🔥



𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒, Siempre Millonarios Ⓜ️



Ⓜ️ 2-2 🇮🇹 |#MFCvONC pic.twitter.com/jd4wVSq4jl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 12, 2025

“Es un partido raro, donde ellos dieron el golpe primero que nosotros. La idea era que Millonarios pegara primero, pero el fútbol es así. Hoy quedó demostrado que el partido es muy diferente a lo que uno se imagina”, afirmó el portero Iván Arboleda luego del partido, en palabras recogidas por As Colombia.