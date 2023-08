Hugo Rodallega no se guardó nada y lanzó dura crítica a jugador del Cali: “cree que se las saben todas”

El duelo del pasado miércoles (16 de agosto) entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali por la Copa Betplay terminó con una polémica enorme en la que se vieron involucrados miembros de ambos equipos. Y es que más allá del tema deportivo que dejó a los cardenales clasificados, un hecho que terminó con fuertes agresiones se presentó por fuera del terreno de juego.

El gran escándalo se desató luego que desde el banquillo del Cali se dieron cuenta de que un recogebolas del cuadro local escondiera un papel al arquero Johan Wallens, donde tenía la información de los pateadores rivales. De inmediato, miembros del cuerpo técnico azucarero como Sergio Herrera saltaron para correr hacia el arco donde había ocurrido este hecho.

Santa Fe vs. Cali - Copa Betplay 2023 | Foto: Colprensa

Precisamente, el delantero del Deportivo Cali se vio envuelto en varias polémicas durante la noche. Una de ellas fue con el experimentado Hugo Rodallega, quien le mandó dura crítica tras el duelo.

En charla con Deporte Sin Tapujos, el ariete del equipo bogotano fue certero con la actitud que tuvo su colega al tener un cruce con él. “Así estamos. Los jóvenes de hoy en día no se dejan hablar, no se deja enseñar y creen que se las saben todas. En ese momento cuando hacen el cambio, él es la persona a salir, yo le digo al árbitro que cuidado con el tiempo y él se molestó, me dijo… no le entendí nada. Hubo una pequeña discusión”, dijo.

Más allá de esto, Rodallega aseguró que no le gusta “pelear con nadie”, pues esos valores los ha infundido dentro de la cancha con sus compañeros y rivales.

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe. | Foto: Santa Fe

Cabe anotar que al final del encuentro, Vásquez fue expulsado por el árbitro Eder Vergara, por el rifirrafe que tuvo con el técnico Hubert Bodhert.

Finalmente, Rodallega pasó la página y reveló que le dijo a su portero Juan Daniel Espitia, hombre fundamental en la tanda de penales. “Charlé con mi arquero en ese momento para que siguiera siendo la figura. No quise involucrarme en lo sucedido por el cariño al Cali. No sé exactamente qué pasó. No me di cuenta, lo que pasó dentro del túnel… Yo no estaba ahí porque estaba felicitando a mi arquero”, agregó.

Y dijo sobre la polémica: “me contaron que lo que detonó todo fue que el recogebolas identificó un papel o una botella donde tenían información de nosotros, los pateadores, y se lo quitó”.

Santa Fe enfrenta a Deportivo Cali en juego válido por los octavos de final vuelta de la Copa BetPlay en el estadio Nemesio Camacho el Campin. | Foto: Camila Díaz

¿Qué dijeron los técnicos sobre la pelea?

Jaime De La Pava, técnico del Cali, fue el primero en hacer un llamado al juego limpio. “El arquero tiene una información y no se la pueden quitar y llevársela”, sentenció el entrenador en rueda de prensa.

“El profesor Eduardo Niño (preparador de arqueros) no está pintado en la pared y él tiene una información de estrategia y que nos da esas posibilidades. La tecnología hoy nos da también la posibilidad de acertar. Nos tocó perder ahí, pero eso lo tienen que respetar, la palabra es respeto, no podemos llegar a lo que sucedió, eso no puede pasar”, agregó.

Al lado de De La Pava estuvo sentado el jugador Luis Haquín, que también reprochó la actitud de Santa Fe. “Lamentable que quizás se termine de esa manera, pero yo considero que debe existir un respeto y no cruzar una línea, eso es muy importante. En su momento se darán cuenta qué pasó, está grabado. El hecho de incitar a la violencia y, si incitas, vas a tener una reacción, entonces igual hay que saber que hay límites y no los puedes sobrepasar”, afirmó.

Haquín fue un poco más allá y acusó al banquillo rival de usar frases hirientes en contra de sus compañeros. “Somos colegas todos y nos respetamos, pero incitar a la violencia y utilizar el término de ‘matarnos’, pues es algo complicado. Ojalá que obviamente se tomen cartas en el asunto, por el bien del fútbol colombiano, que merece una buena imagen por el crecimiento que ha venido teniendo y que no vuelva a pasar”.

Luis Haquin y Jaime de La Pava en rueda de prensa. | Foto: SEMANA

Minutos más tarde, Hubert Bodhert entró a la sala de prensa y reveló su molestia por las constantes provocaciones de los miembros del Deportivo Cali. “Yo decir que alguien intervino o no, no me consta”, dijo al respecto de la presunta ‘jugadita’ de uno de los recogebolas.

“Mi molestia fue que yo tenía toda la gente del Cali al lado mío, si ellos tienen su banco. Ahora hablé con el profe y me contó sobre la información del arquero, pero yo soy abierto con eso y no me opongo a esa información”, declaró.