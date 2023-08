Hugo Rodallega rescata a Santa Fe de un ‘papelón’: Unión Magdalena lo puso a temblar en Santa Marta

La Liga Betplay 2023-II continúa este fin de semana con la disputa de la sexta fecha del ‘todos contra todos’. En Santa Marta, Unión Magdalena puso a padecer a Independiente Santa Fe y hasta llegó a soñar con una goleada, que al final no se hizo realidad gracias al ingreso de Hugo Rodallega en el segundo tiempo.

Afortunadamente para Bodhert, los cambios surtieron su efecto, como pasó ante el Deportivo Cali, pero los problemas para conseguir la regularidad son evidentes. Pese a que el resultado en calidad de visitante es positivo, no deja de ser un dolor de cabeza que el equipo sufra para ganar y no tenga un once inicial consolidado.