Hugo Rodallega zanja el tema sobre su llegada al América de Cali: “Investigué que el técnico no tenía nada que ver”

Hugo Rodallega, que no fue convocado al primer partido de la temporada de Independiente Santa Fe, al parecer porque continúa realizando su acondicionamiento físico, zanjó la polémica en torno a la imposibilidad de llegar al América de Cali.

Contrario a lo que dijo semanas atrás, el delantero de 37 años de edad afirmó que no fue Alexandre Guimarães quien le cerró la puerta en el conjunto escarlata, del que es hincha, sino el máximo accionista del club, Tulio Gómez.

En entrevista con ESPN Fútbol Colombia, Rodallega, que regresó a Colombia luego de 17 años en el balompié extranjero, comentó: “Eso fue lo que me enteré, lo que investigué y lo que pude llegar a conocer, que el técnico no tenía nada que ver”.

Quien llegó a ser titular en la Selección Colombia, por encima de delanteros como Radamel Falcao García, afirmó que hizo cuanto pudo por vestir la camiseta del América de Cali, pero también afirmó que quiere dejar el tema hasta ahí: su presente está en Independiente Santa Fe.

“Hice prácticamente lo que estaba a mi alcance, pero el señor Tulio era quien tomaba la última decisión, y, al parecer, él ya tenía su equipo completo. Por respeto a él y a la institución y a Santa Fe, ese tema ya queda cerrado por ahora. Me debo entregar a lo que es Santa Fe, a lo que es la institución y respetar también al América”, expuso.

En cuanto al debut del conjunto cardenal en la Liga BetPlay, firmando un empate con Jaguares en Montería, afirmó que no está mal, en especial porque el rival hizo un buen partido y por la dificultad de jugar en esa plaza debido al calor.

“Obviamente, todos queríamos ganar, en el equipo se habló mucho durante la semana que queríamos iniciar con pie derecho y por supuesto traer esos tres puntos de Montería, pero también hay que pensar que es un equipo que propuso, que salió a jugar, en un clima que me han dicho, porque no he podido ir a jugar, es bastante difícil. Es un equipo que se planta bien y que ataca”, explicó Hugo Rodallega, que el balompié cafetero solo ha vestido la camiseta del Deportivo Cali, con el que se coronó campeón del torneo finalización 2005.

Rodallega se bajó la mitad del salario, pero América dijo no

Rodallega fue entrevistado el pasado 13 de enero en DirecTV y dio detalles de por qué no se pudo concretar su llegada como refuerzo al conjunto escarlata, que de la mano del DT Alexandre Guimarães buscará su estrella 16.

“Me bajé la mitad del salario que ganaba en Brasil para llegar al América. El problema nunca fue económico. Cualquier club puede pagar esa cifra”, dijo el atacante, que en el último año y medio de su carrera profesional anotó 19 goles vistiendo la camiseta del Bahía.

Rodallega, que el 12 de diciembre aseguró que no arribo a los ‘diablos rojos ‘dado que Alexandre Guimarães no le dio el visto bueno, se lo comentó Tulio Gómez, máximo accionista del club, dijo que le sorprendió la reacción del director técnico tico-brasileño, quien dejó entrever que la decisión no dependía de él.

“El profe (Alexandre) Guimarães bajó el dedo, fue lo que me dijo el señor Tulio, con quien tuve una conversación hace unas horas”, dijo ‘Hugol’ en su cuenta oficial en Twitter un día atrás.

Pero Alexandre Guimarães desmintió que no fue como Tulio Gómez se lo expresó al jugador: “No soy el César para hacer el pulgar para abajo y decir ‘aquí no’. Yo no soy el César, ojalá tuviera el poder de él”.