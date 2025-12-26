Ídolo de Boca Juniors se pronunció y le dio la clave a Marino Hinestroza para triunfar en Boca: “Jugador distinto”

El Mundo Boca gira alrededor de Marino Hinestroza, el volante colombiano que será nuevo jugador ‘Xeneize’ para el 2026 y la gran apuesta del consejo del fútbol de Juan Román Riquelme en un año donde no se puede fallar y está la Copa Libertadores de por medio como obligación.

El fichaje de Marino Hinestroza invade al fútbol argentino por muchos ingredientes de por medio. Llega a Boca Juniors desde Atlético Nacional tras un pago de cinco millones de dólares desde Buenos Aires, en un año clave para su carrera deportiva que definitivamente le colocaría en la Selección Colombia con el Mundial a menos de seis meses.

Boca Juniors aparece en su radar luego de consolidarse como uno de los mejores volantes del fútbol colombiano con Atlético Nacional donde ganó cuatro títulos.

Su valor se mueve sobre los cinco millones de dólares y la cifra multimillonaria era la que esperaban en la ciudad de Medellín. Firmará por cuatro años con el ‘Xeneize’.

Marino Hinestroza celebrando un gol contra Fortaleza en la Liga Betplay 2025 Foto: Lina Gasca

Además que causa expectativa por el mal año de Boca Juniors y la deuda que tiene para el 2026. El gigante de Argentina saldrá con el sabor colombiano nuevamente por delante para conquistar Sudamérica y tratar de elevarle su precio para transferirlo a Europa por el doble del valor invertido como mínimo.

Fabián Vargas habló del fichaje de Marino en Boca

Uno de los ídolos de Boca Juniors que se pronunció fue Fabián Vargas. El volante colombiano, ganador de ocho títulos con esta institución y que siguió el legado en la década del 2000′ tras la época dorada con Mauricio Serna, Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez, se refirió a la jugada del club por Marino Hinestroza.

Fabián Vargas con Juan Román Riquelme en Boca. Foto: Manchester United via Getty Imag

Vargas avaló el fichaje, se vio contento y tranquilo por la operación liderada por Riquelme, lo describió, lo comparó con Sebastián Villa y le dio la clave para que pueda triunfar en el Xeneize, donde tendrá todas las miradas puestas.

El mismo jugador ha levantado la euforia desde Cali con un posteo en las redes sociales donde aparece al lado de un arma blanca. Total polémica colombiana a la que los hinchas argentinos no le hacen el quite.

“Es un jugador ‘encarador’, de esos que tiene Colombia, con velocidad, que va al frente y al que le gusta el mano a mano. Sabe sacarse muy bien la marca de encima porque tiene velocidad y regate. Es un jugador distinto, que creo que por características hoy Boca no tiene”, dijo Fabián Vargas en charla con ESPN.

Parecido a Sebastián Villa y su carácter como método para triunfar en Boca

“Marino, si me preguntan a mí, dentro de sus capacidades y características, tiene algo que puede servir mucho para el Mundo Boca: el carácter que tiene”, sentenció Fabián.

“Es un jugador que puede pasar por arrogante y es necesario. En algún momento lo hablé con él, que se quitara esa palabra porque no tenía necesidad porque su capacidad, su carácter, y cómo se desenvuelve le iba a dar para que la gente sepa que es un jugador fuerte y que se puede bancar muchas cosas”, puntualizó Vargas sobre la actitud de Marino Hinestroza.

“Desde que se fue Sebastián Villa, Boca no tiene un jugador de esas características. Son comparables”, agregó el multicampeón con Boca.