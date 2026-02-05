Deportes

Impacto en Colombia por el particular regalo de Luis Díaz a Christian González antes del Super Bowl

Luis Díaz se hizo presente en la previa del Super Bowl en Estados Unidos y le dio un regalo a Christian González, único colombiano representante en la final del fútbol americano.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de febrero de 2026, 3:54 a. m.
Luis Díaz y Christian González.
Luis Díaz y Christian González. Foto: Fotos: Getty Images

Previo a la gran final del Super Bowl LX, el atacante colombiano Luis Díaz apareció con un espectacular regalo y unas palabras de aliento para su compatriota Christian González, único colombiano que representará la bandera de Colombia en la final del fútbol americano que se disputa en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Un Super Bowl que tendrá las miradas del mundo y que definirá al nuevo campeón de la NFL en un enfrentamiento que paralizará al deporte en el planeta. New England Patriots y Seattle Seahawks medirán fuerzas con el colombiano Christian González de por medio. Lucho reapareció con un clip de video que es viral en redes sociales y le dejó un gran mensaje.

“Mucha suerte a mi hermano colombiano Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en este Super Bowl. Espero celebrar contigo pronto”, dijo Luis Díaz en un video que circula en las cuentas partidarias de New England Patriots y Bayern Múnich en el mundo.

Asimismo, se conoció la prenda que el guajiro le regaló al deportista de la NFL. No es más que la camiseta del Bayern Múnich con el 14 en su espalda que habitualmente usa en Europa y que tiene un valor de 518.900 pesos colombianos. En el clip de video se ve a Christian mirando a Lucho y observando la prenda del gigante bávaro.

Gente

¿Cantante de champeta?: el debut musical de Teófilo Gutiérrez que promete ser el himno del Carnaval 2026

Deportes

Video: la jugada de Ronaldinho que recreó Luis Javier Suárez para humillar a un rival en Portugal

Deportes

El negocio que prefirió Fenerbahçe en vez de Jhon Durán: un campeón del mundo se une al club turco

Ciclismo

Reconocida ciclista colombiana fue suspendida por la UCI por fallar en las pruebas antidopaje

Deportes

Mosquera presenta su espectacular estadio con todos los protocolos FIFA, que será sede de un equipo del FPC

Deportes

Omar Pérez sufrió un infarto y Hugo Rodallega se pronunció: Sentidas palabras para el ídolo de Santa Fe

Deportes

Primer pronunciamiento de Omar Pérez tras superar el infarto: reveló detalles de su salud

Deportes

Bayern Múnich renueva el ataque que integra Luis Díaz: firma de lujo y oficial hasta 2028

Deportes

Bayern Múnich no lo renovó y gigante de Premier League lo quiere: socio de Luis Díaz se despide

Deportes

Bundesliga a los pies de Luis Díaz: nominado a otro premio por lo hecho con Bayern Múnich

Dos grandes representantes del deporte colombiano

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich y se consolida como el futbolista colombiano más importante en el mundo en la actualidad. Mientras brilla con goles y asistencias en Europa, Lucho sacó un poco de su tiempo para saludar a su colega González, quien no se quedó quieto y también le envió la camiseta de New England Patriots al guajiro, con el 0 en su espalda.

Luis Díaz otra vez entre los nominados a premios en Bundesliga.
Luis Díaz otra vez entre los nominados a premios en Bundesliga. Foto: Getty Images

Por otra parte, Christian hace historia en la NFL y se ha consolidado como un cornerback estrella de New England Patriots y se destaca como uno de los mejores defensores jóvenes de esta temporada en el fútbol americano.

x
Christian Gonzalez #0 de New England Patriots Foto: Getty Images

Fueron unos meses complicados para Christian tras comenzar la campaña con una lesión en los isquiotibiales. Pese a ello, González se repuso y se consolidó como titular y fue seleccionado para el Pro Bowl de 2026 por primera vez en su carrera.

Christian González, por el Super Bowl

Cabe recordar que el primer colombiano en jugar el Super Bowl fue Fernando Velasco en febrero de 2016 cuando disputó con Carolina Panthers el título de la NFL en la edición 50 de este evento. González es el segundo y ahora le apunta a un título que se instalaría entre los más importantes en la historia del deporte colombiano.

Christian superó una conmoción cerebral a mediados de enero tras un partido contra los Los Ángeles Chargers de comodines y ahora está listo para enfrentar a Seattle Seahawks por el Super Bowl.

Más de Deportes

Luis Díaz y Christian González.

Impacto en Colombia por el particular regalo de Luis Díaz a Christian González antes del Super Bowl

Teo Gutiérrez sorprende al lanzarse como cantante

¿Cantante de champeta?: el debut musical de Teófilo Gutiérrez que promete ser el himno del Carnaval 2026

Ronaldinho y Luis Suárez.

Video: la jugada de Ronaldinho que recreó Luis Javier Suárez para humillar a un rival en Portugal

Jhon Durán en partido oficial con su actual equipo: Fenerbahçe.

El negocio que prefirió Fenerbahçe en vez de Jhon Durán: un campeón del mundo se une al club turco

Martha Bayona ganó oro en la prueba de keirin

Reconocida ciclista colombiana fue suspendida por la UCI por fallar en las pruebas antidopaje

Nuevo estadio de Mosquera.

Mosquera presenta su espectacular estadio con todos los protocolos FIFA, que será sede de un equipo del FPC

Omar Pérez y Hugo Rodallega.

Omar Pérez sufrió un infarto y Hugo Rodallega se pronunció: Sentidas palabras para el ídolo de Santa Fe

Omar Pérez, exjugador argentino que superó un infarto.

Primer pronunciamiento de Omar Pérez tras superar el infarto: reveló detalles de su salud

ISTANBUL, TURKIYE - DECEMBER 1: Jhon Duran of Fenerbahce celebrates after scoring a goal during the Turkish Super Lig week 14 football match between Fenerbahce and Galatasaray at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye on December 1, 2025. (Photo by Serhat Cagdas/Anadolu via Getty Images)

La ninguneada top a Jhon Durán en Europa: impactante dato salió a la luz en medio de la firma en Rusia

La reacción por parte de un colombiano, que juega en Minnesota, a la casi segura llegada de James Rodríguez.

Camerino del Minnesota United dio veredicto a la llegada de James Rodríguez: jugador habló claro

Noticias Destacadas