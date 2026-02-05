Impacto en Colombia por el particular regalo de Luis Díaz a Christian González antes del Super Bowl

Previo a la gran final del Super Bowl LX, el atacante colombiano Luis Díaz apareció con un espectacular regalo y unas palabras de aliento para su compatriota Christian González, único colombiano que representará la bandera de Colombia en la final del fútbol americano que se disputa en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Un Super Bowl que tendrá las miradas del mundo y que definirá al nuevo campeón de la NFL en un enfrentamiento que paralizará al deporte en el planeta. New England Patriots y Seattle Seahawks medirán fuerzas con el colombiano Christian González de por medio. Lucho reapareció con un clip de video que es viral en redes sociales y le dejó un gran mensaje.

“Mucha suerte a mi hermano colombiano Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en este Super Bowl. Espero celebrar contigo pronto”, dijo Luis Díaz en un video que circula en las cuentas partidarias de New England Patriots y Bayern Múnich en el mundo.

Asimismo, se conoció la prenda que el guajiro le regaló al deportista de la NFL. No es más que la camiseta del Bayern Múnich con el 14 en su espalda que habitualmente usa en Europa y que tiene un valor de 518.900 pesos colombianos. En el clip de video se ve a Christian mirando a Lucho y observando la prenda del gigante bávaro.

Dos grandes representantes del deporte colombiano

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich y se consolida como el futbolista colombiano más importante en el mundo en la actualidad. Mientras brilla con goles y asistencias en Europa, Lucho sacó un poco de su tiempo para saludar a su colega González, quien no se quedó quieto y también le envió la camiseta de New England Patriots al guajiro, con el 0 en su espalda.

Luis Díaz otra vez entre los nominados a premios en Bundesliga. Foto: Getty Images

Por otra parte, Christian hace historia en la NFL y se ha consolidado como un cornerback estrella de New England Patriots y se destaca como uno de los mejores defensores jóvenes de esta temporada en el fútbol americano.

Christian Gonzalez #0 de New England Patriots Foto: Getty Images

Fueron unos meses complicados para Christian tras comenzar la campaña con una lesión en los isquiotibiales. Pese a ello, González se repuso y se consolidó como titular y fue seleccionado para el Pro Bowl de 2026 por primera vez en su carrera.

Christian González, por el Super Bowl

Cabe recordar que el primer colombiano en jugar el Super Bowl fue Fernando Velasco en febrero de 2016 cuando disputó con Carolina Panthers el título de la NFL en la edición 50 de este evento. González es el segundo y ahora le apunta a un título que se instalaría entre los más importantes en la historia del deporte colombiano.

Christian superó una conmoción cerebral a mediados de enero tras un partido contra los Los Ángeles Chargers de comodines y ahora está listo para enfrentar a Seattle Seahawks por el Super Bowl.