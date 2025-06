Implosión en América: ‘Polilla’ Da Silva tomó drástica decisión con su futuro y sacude al FPC

“ Me voy tranquilo. Tratamos de brindarnos al máximo al club con el mayor profesionalismo posible . El trabajo fue muy bueno. Llegamos en un momento que no era fácil, el equipo venía de un golpe grande al quedar fuera de los ocho, se recompusieron cosas, se le dio oportunidad a chicos jóvenes y hoy por ejemplo hay dos seleccionados en Sub 20″, dijo.

“Se hicieron dos torneos muy buenos en el todos contra todos, pero sabe a poco por el hecho de no tener un título. Se llegó a la final de la Copa el año anterior. Me voy tranquilo, pero con el sabor amargo de no haberle dado un título a la hinchada americana”, sentenció, entre otras cocas más, en palabras recogidas por As Colombia.