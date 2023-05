Increíble: hinchas del PSG ‘explotaron’ contra Lionel Messi y lo insultaron como nunca antes

Las últimas horas de Lionel Messi han estado llenas de incertidumbre por la situación que vive en el París Saint-Germain, equipo que no estaría nada contento con el proceder del astro argentino. Ante los problemas que habría entre ambas partes, todo estaría dado para que el ‘10′ de albiceleste cambie de aires la próxima temporada.

Después del viaje que hizo Messi a Arabia Saudita, para cumplir con compromisos personales, al ser embajador de turismo de ese país, los medios franceses indicaron que el PSG habría tomado la decisión de no hacer esfuerzos para conseguir la renovación del campeón del mundo en Qatar 2022.

Este miércoles -3 de mayo- se conoció que la decisión de no renovar se tomó hace bastante tiempo y no fue el club francés el que la comunicó. Según Mundo Deportivo, “hace alrededor de un mes, Leo Messi rechazó la oferta de renovación del Paris Saint-Germain, que quería retenerlo al menos una temporada”.

Todo este contexto tiene bastantes molestos a los hinchas del PSG, que se acercaron hasta la sede de su equipo en París e hicieron varios cantos ofensivos contra Lionel Messi. “Messi… hijo de pu…”, gritaron los fanáticos del equipo francés, mostrando su malestar con el que para muchos es el mejor futbolista del mundo.

El descontento de los hinchas de París viene desde la temporada pasada, ya que su equipo invirtió lo que nunca había invertido para poder fichar a Lionel Messi, teniendo como el único objetivo poder ganar la Uefa Champions League, torneo que nunca ha podido ganar el equipo francés. Sin embargo, la llegada del argentino fue insuficiente, ya que el PSG quedó eliminado primero ante el Real Madrid y en la última temporada ante el Bayern Múnich.

Todo esto se sumó a la noticia de que Messi fue sancionado por el club francés y no seguirá en el equipo la siguiente temporada, algo que no soportaron los hinchas y explotaron con todo contra el futbolista campeón del mundo. Este hecho, generó indignación y sorpresa en todo el planeta, ya que los seguidores de la carrera del futbolista no entienden como una hinchada ha sido capaz de insultar al que podría ser el mejor jugador de todos los tiempos.

Hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que Messi es criticado fuertemente por hinchas y periodistas, algo similar había sucedido en su país antes de que pudiera ganar un título con la Selección Argentina y luego de perder tres finales consecutivas. En ese momento, se le llamó “pecho frío” por no sacar la jerarquía en los momentos decisivos. Sin embargo, nunca llegó una hinchada a insultarlo como sucedió este miércoles en Francia.

¿Por qué se va Messi?

“El motivo del ‘no’ del jugador rosarino fue la nueva eliminación en la Champions League ante un rival que le pasó por encima, como fue el Bayern Múnich, en octavos como el Real Madrid el año pasado, así como la ausencia de un proyecto deportivo consistente de futuro para la próxima campaña”, agrega el medio español.

Además, informaron que “Messi y su entorno quedaron desencantados por la ausencia de un proyecto ambicioso por parte de Luis Campos (director deportivo) de cara a la próxima temporada”.

Muchos esperan el regreso de Lionel Messi al Barcelona. - Foto: AFP/ El País

En otra de sus revelaciones, el medio citado aseguró que Campos “ha sido uno de los que más ha apretado para que le apliquen un castigo por su viaje a Arabia”. Según informó RMC Sport, PSG le impuso una sanción de dos semanas que se empezaron a contar desde el martes 2 de mayo, tiempo en el que no podrá entrenar ni jugar, y tampoco recibirá su salario.

Ante la situación que vive Messi en París, en Barcelona están trabajando a toda máquina para concretar el regreso del 10 al que fue su hogar por muchos años y donde es ídolo. Los directivos del conjunto blaugrana estarían moviendo todas sus fichas para contratarlo en la próxima temporada.