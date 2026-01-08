Independiente Medellín fichó a campeón de Liga: era deseado por Millonarios y salió por lo alto de Junior

Uno de los volantes de mejor rendimiento en el Fútbol Profesional Colombiano vuelve a ser el Independiente Medellín. Didier Moreno, tras salir campeón con Junior y despedirse por la puerta grande, será del poderoso para los retos que estos enfrenten en 2026.

Después de semanas en que las negociaciones estuvieron a pleno, hasta este jueves, 8 de enero, fue que el cuadro paisa pudo dar la bienvenida oficial a uno que ya tuvo entre 2015 y hasta 2019.

A través de un comunicado en su página web, el equipo de la montaña informó que el centrocampista estará de regreso.

Didier Moreno estuvo en el radar de Millonarios para llegar en 2026. Foto: Colprensa

Un dato adicional que colocaron en la presentación de Moreno, es que este estampó su firma en un contrato que lo liga con el DIM hasta el año 2028.

“Deportivo Independiente Medellín informa que Didier Moreno es nuevo jugador del club y vestirá nuevamente la camiseta del Equipo del Pueblo tras firmar un contrato por dos años", precisan.

A su vez le reconocieron que recientemente haya tenido éxito en el club del que proviene. Para estos, es fiel reflejo de características de Didier a lo largo de su trayectoria.

“El mediocampista llega al DIM luego de consagrarse campeón en el fútbol colombiano, acumulando a lo largo de su carrera siete títulos nacionales, reflejo de una trayectoria marcada por la competitividad, la regularidad y el liderazgo dentro del terreno de juego”, resaltan.

Medellín también reconoce lo que ya fue dejar un legado con dicho club en el pasado. En su palmarés ostenta tener dos trofeos y es repatriado para que logre sumar más a su lista de consagraciones.

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

“Didier Moreno regresa a una institución donde ya dejó una huella importante. Con el Deportivo Independiente Medellín fue campeón de Liga en 2016 y campeón de Copa en 2019, siendo protagonista en procesos deportivos que quedaron en la historia reciente del club”, recuerdan del legado que ya había dejado.

“Reconocido por su carácter, orden táctico y capacidad para liderar desde el mediocampo, Moreno aporta experiencia, personalidad y mentalidad ganadora a un plantel que afrontará los retos de la temporada 2026, tanto en las competencias locales como en los desafíos internacionales”, palpitan sobre lo que viene para el poderoso.

Independiente Medellín hizo un recambio de líderes al interior de su plantilla. Foto: David Jaramillo / Colprensa

“El club le da la bienvenida a Didier Moreno, confiando en que su jerarquía y sentido de pertenencia serán fundamentales para fortalecer el proyecto deportivo y seguir construyendo un equipo competitivo, fiel a la identidad del Poderoso de la Montaña”, suman.

“¡Bienvenido nuevamente a casa, Didier!“, es como le extienden en la calurosa bienvenida para uno que podría ser considerado como capo de un camerino que necesita líderes para obtener títulos.

Los tres goleadores que suenan para llegar a Atlético Nacional: dos colombianos y un argentino

DIM le apeló a la experiencia

Junto a Salvador Ichazo y Yony González, lo que parece haber pretendido la directiva del Medellín era ocupar de la manera más precisa los puestos que otros habían dejado con sus partidas.

Además de eso, un común denominador de estos tres es que están por encima de los 30 años. Eso sería una muestra clara del Alejandro Restrepo por contar con elementos que tengan peso dentro y fuera de la cancha.