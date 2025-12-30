Independiente Medellín anunció su primer fichaje oficial: es hincha y firma por dos años

Independiente Medellín pasó la página de las dos finales perdidas en 2025 y empezó a anunciar refuerzos para el próximo año. Bajo las órdenes de Alejandro Restrepo, el conjunto antioqueño disputará la fase preliminar de la Copa Libertadores contra Liverpool de Uruguay.

El objetivo de la dirigencia es avanzar hasta la ronda de grupos y para eso necesita fortalecer varias posiciones con jugadores de renombre.

Yony González, delantero de 31 años, llega al DIM como una nueva carta ofensiva tras su paso por Águilas Doradas. En su palmarés tiene Liga y Copa Colombia con el Junior de Barranquilla, además de hacer parte del plantel de Fluminense que ganó la Copa Libertadores en 2023.

Independiente Medellín confirmó que estará vinculado por dos años a la institución. “Un hincha llega a reforzar los colores más lindos”, escribieron en redes sociales.

Comunicado oficial sobre Yony González

Aunque Yony González trae malos recuerdos para la hinchada del Medellín por la final perdida en 2018, su incorporación es interesante para el planteamiento de Restrepo.

“Yony González arriba al Poderoso tras cumplir una destacada temporada con Águilas Doradas, en la que se consolidó como uno de los atacantes más determinantes del fútbol colombiano, registrando 10 goles y 2 asistencias durante el 2025. Su rendimiento lo ratificó como una pieza clave en el frente de ataque y uno de los jugadores más influyentes del campeonato”, destaca el comunicado oficial.

Además de lo hecho en Colombia y Brasil, también tuvo experiencias en Portugal con el Portimonense y en Estados Unidos con Los Ángeles Galaxy.

“Su llegada fortalece la zona ofensiva del equipo, aportando experiencia, jerarquía y conocimiento del juego, valores que serán fundamentales para afrontar los retos deportivos de la temporada”, añadió el Medellín.

Yony González está pendiente de realizarse exámenes médicos, pero ya tiene un acuerdo firmado para sumarse como primer fichaje del poderoso hacia la próxima temporada.

Yony González en un partido de Águilas Doradas vs. Deportivo Cali Foto: Colprensa

Lista de salidas en el DIM

Horas antes de anunciar este fichaje, la dirigencia de Independiente Medellín ya había confirmado la renovación de Kevin Mantilla por seis meses más.

De momento esos han sido los movimientos del rojo antioqueño, que espera seguir sumando caras nuevas en los próximos días.

En cuanto a salidas, la lista incluye a Washington Aguerre como principal baja. Junto a él se fueron Yeferson Rodallega, Mender García y Fainer Torijano.

Las salidas se podrían ir incrementando antes del inicio de la pretemporada. Ahora mismo está casi descartada la continuidad de Jarlan Barrera, quien queda como agente libre y podrá decidir con toda potestad su próximo destino.

Otro de los nombres que estarían por salir es Francisco Chaverra, aunque su situación depende de una oferta importante en el mercado de fichajes.